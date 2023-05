Suspension: ça sent la fin pour Messi au Paris Saint-Germain

Les relations n’étaient pas au beau fixe entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, et le dernier acte entre les deux parties a peut-être été joué cette semaine.

La star argentine a décidé d’aller faire un petit séjour de deux jours en Arabie saoudite sans obtenir l’accord de son club au préalable, ce qui a déclenché une nouvelle séquence d’événements.

Le PSG a décidé d’agir et de suspendre Messi pour une période de deux semaines au cours de laquelle il ne pourrait pas jouer et s’entraîner avec le club.

Il ne touchera évidemment pas son salaire. Il s’agit d’une première suspension à l’interne depuis 2011, soit depuis que les Qataris sont propriétaires de l’équipe.

C’est donc dire qu’à la fin de cette sanction, il ne restera que trois matchs à jouer cette saison. Et tout semble indiquer que le club ne lèvera pas l’option qu’il détient pour la saison 2023-2024.

Ça passe mal

C’est dans le cadre de son contrat avec l’Office du tourisme de l’Arabie saoudite que Messi s’est rendu à Riyad lundi.

Ce n’est pas pour aller y négocier une éventuelle entente avec un club saoudien.

Sauf que ce déplacement sans avertissement a mal passé dans l’état-major parisien. Messi était absent à l’entraînement sans en avoir avisé son équipe, ce qui ne se fait pas.

Le dossier s’est donc retrouvé dans les mains de Nasser al-Khelaïfi, le président-directeur général du PSG qui fait partie, on le rappelle, de la famille royale du Qatar, l’état voisin de l’Arabie saoudite. Et les relations entre les deux pays sont tendues.

De plus, des dizaines de partisans sont allés manifester contre l’Argentin devant le siège social du club.

Il n’en fallait pas plus pour relancer une nouvelle ronde de spéculations quant à l’avenir de Messi, qui aura 36 ans le mois prochain.

Spéculations

C’est fou tout ce qui s’est passé depuis les quatre derniers mois quand on sait que son père en était venu à une entente verbale avec la direction du club pour un prolongement lors de la Coupe du monde, en décembre dernier.

L’erreur du paternel aura été de ne pas s’entendre sur le volet financier puisque l’offre du club, déposée en février, ne correspondait pas aux attentes du clan Messi.

On a notamment reproché à Messi d’avoir connu une baisse de régime au retour de la pause des Fêtes, mais il est tout de même parmi les meilleurs de la Ligue 1.

Il est le premier passeur avec quinze passes décisives, quatre de plus que son coéquipier Neymar. Dans la colonne des buts, il vient au neuvième rang avec quinze réussites. C’est franchement pas mal.

Maintenant la grande question : où ira-t-il la saison prochaine ? Plusieurs options semblent s’offrir à lui.

Où ira-t-il ?

Il y avait la possibilité d’un retour triomphal au FC Barcelone, mais comme le club catalan est aux prises avec des contraintes financières, il semble que cette avenue ne soit pas envisageable.

L’Arabie saoudite continue de lui faire les yeux doux. À cet égard, son voyage à Riyad a de quoi soulever des doutes. Les Saoudiens aimeraient lui faire une offre démesurée. D’un autre côté, on apprenait plus tôt cette semaine que Cristiano Ronaldo, arrivé en Arabie saoudite après la Coupe du monde, songerait déjà à repartir, ce qui pourrait refroidir Messi.

On revient donc à l’Inter Miami CF avec qui son nom est lié depuis des mois. Verra-t-on Messi rebondir sur les terrains de la MLS ? On va finir par y croire.

LE REAL MADRID TRÉBUCHE

Photo AFP

Accusant 14 points de retard sur le FC Barcelone qui est en tête du classement de la Liga, le Real Madrid n’est même pas sûr de terminer au second rang du circuit puisqu’avec 68 points, il n’en a que deux d’avance sur son rival de l’autre bout de la ville, l’Atlético Madrid. Les Madrilènes ont échappé un deuxième match en trois sorties et, comme si ce n’était pas assez, c’était contre Real Sociedad qui occupe la troisième place du classement avec sept points de recul sur le Real.

BELLE COURSE

Photo AFP

Laissez tomber la Formule 1, la meilleure course cette saison est celle qui implique Arsenal et Manchester City au sommet de la Premier League. Les deux clubs s’échangent la première place dans une fin de saison enlevante. Après un passage à vide inquiétant, Arsenal a enfin gagné mardi pour reprendre la première place. Mais Manchester City est revenu au sommet le lendemain. Et ça risque d’être comme ça jusqu’à la fin.

LENTE ADAPTATION POUR DJORDJE

Photo AFP

Après avoir fait la pluie et le beau temps en MLS avec le CF Montréal, Djordje Mihailovic poursuit son adaptation chez AZ Alkmaar, aux Pays-Bas. Le jeune milieu de terrain américain a participé à onze rencontres, dont cinq départs. Il présente une fiche d’un but et une passe décisive. On est loin des statistiques de ses deux saisons montréalaises, mais ça s’inscrit dans le processus.

LAMPARD DANS LA TOURMENTE

Photo AFP

Frank Lampard ne s’est pas assis dans la chaise d’entraîneur dans les meilleures conditions à Chelsea. Le club ne cesse de dégringoler au classement de la Premier League et se trouve désormais en douzième place. Rappelons qu’il faut remonter à 1995-1996 pour voir Chelsea terminer plus loin que la dixième place. Vous voulez savoir à quel point ça va mal ? L’équipe a remporté une seule victoire au cours de ses vingt derniers matchs, dont dix-sept se sont soldés par une défaite.

Matchs à surveiller

MLS

Orlando c. Montréal

Samedi

On dévoilera le nom de Patrice Bernier sur le Mur de la renommée du Stade Saputo, c’est déjà une très bonne raison de suivre ce match.





PREMIER LEAGUE

Arsenal c. Newcastle

Dimanche

Les Gunners sont en lutte avec Man City pour la première place et ne peuvent se permettre d’échapper ce match.

LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester City c. Real Madrid

Mardi

Match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. City se bat sur deux tableaux avec le championnat de la Premier League en vue et Madrid veut faire oublier le fait qu’il n’y aura pas de titre de la Liga cette année.





LIGUE DES CHAMPIONS

Inter Milan c. AC Milan

Mercredi

Voilà un duel dont il ne faudra pas rater une seule minute. Combien de fois peut-on voir deux équipes qui partagent le même stade s’affronter en demi-finale de la Ligue des champions ?