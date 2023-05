Prix d’excellence en publication numérique: «Le Journal» en nomination pour un reportage sur les logements sociaux

Le Journal de Montréal a obtenu une nomination de la Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC) dans le cadre de la 8e édition des Prix d’excellence en publication numérique.

Les journalistes Dominique Cambron-Goulet et Charles Mathieu, du Journal de Montréal, ont été nommés pour leur article de fond Les maisons de paille de Valérie Plante, qui revisite les promesses de la mairesse de Montréal en matière de logements sociaux et abordables.

Le Bureau d’enquête de Québecor, QUB radio, Le Guide de l’auto et 24 heures ont également obtenu une distinction.

Les journalistes Félix Séguin et Marc Sandreschi ont été sélectionnés dans la catégorie Meilleur balado: questions actualité pour leur série Narcos PQ: au cœur de la Colombie, réalisée par Bastien Gagnon-Lafrance et Anne-Sophie Carpentier. Avec leurs collaborateurs, ils racontent les péripéties de leurs séjours en Colombie, où ils sont allés à la rencontre d’un important réseau de narcotrafiquants.

De son côté, le journaliste automobile Julien Amado du Guide de l’auto sest taillé une place parmi les finalistes de la catégorie Meilleur balado: arts, culture et société pour la série À la poursuite de Gilles Villeneuve, réalisée par Bastien Gagnon-Lafrance. Ce balado de QUB radio s’intéresse à cette légende québécoise de la Formule 1, de ses premières motoneiges bricolées à ses victoires sur le circuit des pros, en plus d’offrir un accès privilégié à sa vie, grâce aux témoignages de ses proches.

PHOTO FOURNIE PAR QUB RADIO

Daphnée Hacker-B. et Étienne Brière de 24 heures ont quant à eux été nommés pour leur reportage Un chasseur autochtone victime d’oppression dans la catégorie Meilleure vidéo en ligne – format court. Leur reportage, filmé et monté par Jean Balthazard, suit notamment un chasseur autochtone, né d’une mère innue et d'un père abénaquis, qui se voit contraint de choisir l’une de ses deux origines pour être autorisé à exercer son droit de chasse sur un territoire précis.

La Soirée de Prix d’excellence en publication numérique aura lieu le 2 juin prochain à l’Arcadian Court, à Toronto. En tout, ce sont plus de 150 finalistes qui sont en lice dans les différentes catégories.