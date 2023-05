Quand la foi mène la vie, bis

J’ai choisi comme titre de ma lettre celui que vous aviez utilisé pour coiffer celle de votre première correspondante de l’édition du 23 janvier dernier. Ce qu’y raconte sa signataire Mariella Courtois, est pas mal à l’image de l’endroit où je suis moi-même rendu dans ma vie.

Depuis que je me suis mis à genoux (humilié) et que j’ai prié très sincèrement, la lumière s’est faite en moi. Mais il a fallu que je prie longtemps, car la lumière ne vient pas toujours vite. Il faut persévérer jusqu’à ce qu’elle se fasse sentir en nous.

Malgré des propos qui peuvent te sembler ésotériques Louise, sache que je suis du type scientifique pour avoir étudié dans le domaine du grand Hubert Reeves.

J’ai 60 ans et je suis à la retraite depuis un an. Mon but désormais, c’est d’aider mon prochain de toutes les manières. Pour moi, si on ne récolte pas ce que l’on sème dans cette vie et que tout est permis, que l’on peut foutre la merde comme on veut sans se faire taper sur les doigts, alors la vie n’a aucun sens.

Mon modèle c’est Jésus de Nazareth, rien de moins. Ça te donne une idée de mes ambitions qui ne sont rien de moins que d’atteindre mon plein potentiel. Avant de te quitter Louise, permets-moi de te faire un parallèle entre la Bible et la science qui explique les débuts de l’Univers.

Quand on dit dans le début de la Genèse « Que la lumière fut », ça correspond exactement à l’explosion qui a présidé aux débuts de l’Univers, le fameux « Big Bang ». Comme tu vois, il faut savoir interpréter la Bible et non pas la prendre au pied de la lettre.

Quand on lit dans la Genèse que l’Univers a été créé en sept jours, c’est de la pure métaphore. Il ne faut rien y voir de plus. Ma religion c’est ma relation personnelle avec Dieu, rien d’autre. Que Dieu te protège Louise !

Guy Roy

On fait dire ce qu’on veut à qui on veut, pour peu qu’on y croie ! Et comme à Mariella je réitère que malgré mon incroyance en l’existence de Dieu, j’ai l’âme en paix.