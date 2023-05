Les rues piétonnes seront de retour cet été à Québec

Malgré les réticences exprimées au fil des années par une partie des commerçants, la Ville de Québec a confirmé vendredi le retour des rues piétonnes, cet été, sur huit artères commerciales.

Tout comme l’année dernière, l’avenue Cartier, les rues Saint-Jean (intra-muros et secteur Saint-Jean-Baptiste), Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest et Saint-Paul, ainsi que la Grande Allée Est et la 3e Avenue deviendront piétonnes à certains moments de la semaine en période estivale. Aussi, à Limoilou, le tronçon de la 3e Avenue entre la 10e Rue et la 11e Rue sera piéton, en tout temps pendant tout l’été.

L’horaire détaillé, qui ressemble beaucoup à celui de l’été 2022, peut être consulté sur ce lien.

Lieux accueillants et populaires

Le conseiller municipal David Weiser a insisté pour dire que la mise en place des rues piétonnes se fait systématiquement en accord avec les Sociétés de développement commercial (SDC) et qu’il n’est pas question d’aller à l’encontre des gens du milieu.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Les dernières années l’ont prouvé: les rues piétonnes, les parcs conviviaux et les places éphémères offrent à tous des lieux accueillants et populaires pour se rencontrer, faire des courses chez des commerçants locaux, arrêter profiter du beau temps sur une terrasse ou encore profiter d’animations en tout genre», a-t-il affirmé.

Au cours des derniers mois, une certaine division est apparue entre les citoyens et les commerçants de l’avenue Cartier, dans le secteur Montcalm, au sujet de cet enjeu sensible.