Trudeau réinvente sa politique vaccinale

Le «gaslighting», aussi appelé détournement cognitif ou décervelage, est une forme d’abus psychologique destinée à manipuler une personne en parasitant délibérément ses perceptions, ses souvenirs et ses jugements. Dans certains cas, la victime peut même être amenée à douter de sa santé mentale.

Cette technique, qui exige une effronterie stupéfiante doublée d’un formidable jeu d’acteur, est généralement employée par des manipulateurs, voire des pervers narcissiques, pour embrouiller l’esprit de la victime et ainsi instaurer une nouvelle réalité.

Enfumage

Remercions Justin Trudeau de nous avoir récemment offert un exemple magistral de décervelage.

Lors d’un événement tenu à l’Université d’Ottawa, Trudeau a déclaré sans sourciller que «tout en n’obligeant personne à se faire vacciner, j’ai choisi de m’assurer que tous les incitatifs et toutes les protections étaient là pour encourager les Canadiens à se faire vacciner».

Prétendre qu’Ottawa n’a «obligé» personne à se faire vacciner est une réécriture éhontée de l’histoire. Alors, soit le premier ministre souffre d’amnésie, soit il tente d’enfumer les Canadiens.

Certes, la vaccination n’a pas été imposée manu militari. Mais les «incitatifs» auxquels fait référence le premier ministre étaient en réalité des menaces gravissimes faisant office de mesures coercitives.

En l’occurrence, il a menacé de licenciement tout fonctionnaire fédéral non doublement vacciné, ainsi que tout employé de la GRC, des sociétés d’État, des Forces armées canadiennes et des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime. Il est même allé jusqu’à priver ceux qui refusaient le vaccinles non-vaccinés d’assurance-emploi. Sans oublier que la vaccination était obligatoire pour monter dans un avion, un train ou un bateau.

Extorsion

Quoi qu’en dise Trudeau, menacer les individus d’une mort sociale ou économique faute d’obéissance à sa politique vaccinale, c’est exiger la vaccination. C’est de l’extorsion de consentement.

Trudeau aurait pu simplement défendre honnêtement sa politique. Il a plutôt choisi de décerveler sa population.

Voilà qui est très révélateur de sa véritable personnalité!