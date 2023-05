ST-PIERRE, TARISSAN, Muriel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Muriel St-Pierre. Épouse chérie de Théo, qu'elle laisse dans le deuil avec ses enfants : Yves (Johanne Portelance), Joëlle (Christian Riverin) et Éric (Nathalie Chabot), et ses petits-enfants Maxime, Valérie et Chloé; et ses frères et sœurs qu'elle a tant aimés : Claudette, Réginald, Paulette, Charlotte, Christian, Solange et feu Lucien; et plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, beaux-frères et belles-sœurs tant en France qu'au Canada et qui lui étaient très chers. Elle est allée rejoindre ses parents Rosario et sa mère, Rose-Alma Lapointe.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h30, suivi d'. Un merci spécial aux généreuses personnes qui ont pris soin d'elle au CHSLD Côté Jardin, de la rue Painchaud. Compenser l'envoi de fleurs par un don au CHSLD Côté Jardin.