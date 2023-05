100 millions de Canadiens: on achève bien les Québécois...

Justin Trudeau aime rêver. Cela explique son enthousiasme pour le lobby torontois Initiative du Siècle, cofondé par Dominic Barton, son grand ami – ce que ce dernier nie –, l’ancien directeur général mondial de la firme de consultants McKinsey & Company.

Le groupe de pression, qui défend l’idée de hausser la population du Canada à 100 millions d’habitants d’ici la fin du siècle, est composé essentiellement de représentants éminents du monde des affaires et d’économistes.

Justin Trudeau a été séduit par cette vision d’un Canada nouveau, qui l’inscrira, espère-t-il, dans l’Histoire du Canada.

Or, ce Canada composé massivement d’immigrants a provoqué une baisse radicale du poids démographique du Québec, déjà fort amorcée, et de son poids politique au sein du Canada gonflé à l’hélium.

Humiliation

On n’a qu’à constater le recul du poids du Québec lorsqu’il s’agit du contrôle de notre immigration. Le premier ministre Legault arrive à peine à masquer son humiliation devant le refus du premier ministre Trudeau à ses demandes au nom du Québec distinct.

Or, le Canada, qui est en train de se dessiner de plus en plus centralisateur, s’accommode mal, par la force des choses, des demandes d’un Québec en voie d’assimilation. Rares sont les politiciens dans le reste du Canada qui se préoccupent de sa survie en français.

Le Québec actuel est incapable de franciser de façon rapide et efficace les immigrants qui arrivent chez nous. C’est un Québec où la jeunesse n’a pas pris le relais pour continuer le combat linguistique. Car elle est incapable de s’identifier aux sempiternels radotages des générations dont le rêve de souveraineté s’est fracassé deux fois plutôt qu’une.

De la longue histoire des défaites du peuple québécois, les jeunes se croient donc dépouillés des oripeaux du monde passé. Ils ne se souviennent guère du temps d’avant leur monde où la langue dominante des réseaux sociaux est l’anglais à la grandeur de la planète.

Avenir incertain

Le Canada de 100 millions d’habitants en 2100, où Montréal sera une mégapole de 12 millions et Québec une métropole de 3,5 millions, sera-t-il riche et prospère ? Les économistes sont divisés. « Il n’y a pas de preuves, assure l’économiste Pierre Fortin, que l’immigration fait augmenter le niveau de vie ni qu’il le diminue. »

Dans un Canada centralisé et centralisateur, il ne restera plus qu’une francophonie folklorique et un Québec où la majorité des habitants ne sera pas d’origine française. Cela est le cas. Les générations actuelles qui ont vécu les deux référendums voient leurs rêves chimériques disparaître avec perplexité et inquiétude.

Non seulement nous sommes avec l’âge confrontés à notre propre mort comme tous les habitants de la planète, mais nous éprouvons une angoisse sourde, celle de l’idée que notre peuple québécois francophone, qui a réussi à survivre pendant des siècles, est en train de vivre sa propre mort collective. En 2100, il ne restera plus que 12 % de francophones si le rêve de Justin se réalise.

C’est donc ainsi que disparaissent les peuples fragilisés linguistiquement et culturellement. Au nom du progrès, qui ressemble à la mort.