GAGNON, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mai 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé, monsieur Richard Gagnon, époux de madame Lise Lambert. Il était le fils de feu Robert Gagnon et de feu Françoise Léveillé. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses enfants : France (Frédéric Picard), Jean-François (Annie Laverdière) et Marie-Hélène; ses petits-enfants : Gabrielle, Éloïse, Nicolas, Florent, Juliette et Vincent; ses frères : Jean-Claude (Francine Lagrange), feu Pierre (Marcelle Gauthier) et Bertrand (Nicole Samson); sa belle-famille Lambert : feu Hélène, Louis et Martin ainsi que Huguette Labrie. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada. La famille vous accueillera au complexele vendredi 12 mai 2023 de 19h à 21h età compter de 9h.