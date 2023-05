Les funérailles collectives



Gilles Kègle, ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs, vous invitent cordialement à participer à cette célébration de prières et la messe pour ces personnes décédées :Christine Arsenault, Yvan Beaulieu, Denis Belval, Anne Boulay, Jacques Bussières, Didier Caron, Alain Côté, Marielle Duchesne, Denis Dumais, Diane Dumont, Dominic Dumont, Jean-Marie Fontaine, Pierre Gagnon, Roger Gagnon, Line Gaudreau, Suzy Gaumond, Jean-Guy Gingras, Frédéric Hamscom, Théo Houle, Gaetan Hurens, Micheline Kirouac, Paul Lagacé, Benoit Létourneau, Daniel Miller, Richard Morel, Thérèse Morin, Mark Ouellet, Pierre Pageau, Dominique Parent, Gilles Poliquin, André Poulin, Dany Pouliot, Claude Rochette, Richard Savard, Jules Savoie, Madeleine Savoie, Ricky Lee Taylor, Michelle Vachon, Jocelyne Vézina et Jeannette Woods.Ils laissent dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s, dont Gilles Kègle et l'équipe de la Fondation Gilles Kègle.La mise en terre des cendres se fera le vendredi 9 juin à 10h au Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec (Qc) G2G 0G9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, au 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tel.: (418) 524-2626.