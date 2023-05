Il y a 20 ans, le jeune Dumas lançait «Le cours des jours»

Le 28 avril 2003, le jeune Dumas, 23 ans, lançait Le cours des jours. Ce deuxième opus allait devenir l’album phare de la riche discographie de l’auteur-compositeur-interprète originaire de Victoriaville. Le Journal lui a posé 20 questions pour souligner ses 20 ans de carrière.

Le premier souvenir marquant de ta carrière ?

Je dirais lorsque j’ai remporté le Festival de la chanson de Granby en 1999. J’étais pompiste à Victo, j’avais 18 ans et le lendemain, je partais pour Montréal.

Que dirais-tu au jeune Dumas de tes débuts ?

De se faire confiance et de profiter du moment. Je lui dirais que la vie va bien faire les choses.

Ton état d’esprit lors de la sortie du Cours des jours ?

Comme mon premier disque n’avait pas vraiment marché, je le lançais dans l’esprit que ça pouvait être le dernier. J’étais beaucoup en apprentissage. Je voulais que ma musique se rende au public.

La chanson de cet album qui te rend le plus fier encore aujourd’hui ?

Ahhh ! Le cours des jours, je l’aime beaucoup, elle a un mood unique. J’erre aussi, qui est devenue une toune de l’hiver à Montréal. Elle a bien vieilli. Je l’aime encore autant.

L’une de tes plus mémorables prestations ?

L’album m’a amené en France, en première partie de Calogero. J’étais seul avec ma guitare devant 6000 personnes.

Une des plus grandes surprises de ta carrière ?

Avoir travaillé avec Cindy Lauper sur la trame sonore du film d’animation La course des tuques. J’ai passé une journée avec elle dans un studio à New York en 2018.

Que referais-tu exactement de la même manière ?

L’album Le cours des jours, je n’y toucherais pas. C’est un album unique et d’équipe.

Aimes-tu toujours ton nom d’artiste, Dumas ?

Bonne question ! (rires) Des fois je suis tanné, des fois je me dis que j’aurais pu trouver de quoi de plus original [Dumas est son nom de famille, son prénom est Steve]. Mais je vis bien avec ça.

Le nombre d’albums lancés dans ta carrière ?

12 (dont 4 EP), sans compter les albums live ou les trames sonores.

Ce dont tu es le plus fier ?

De durer. J’ai lancé mon nouvel album Cosmologie il y a trois mois et les critiques sont incroyables ! Je suis fier de la durée et de l’ensemble.

Décris-moi l’évolution de ta musique en 20 ans.

Le propos a évolué, tout comme la musique. Au début, tu te cherches, et en vieillissant, tu te trouves toi-même.

Le plus beau compliment qu’on puisse te faire ?

Quand on me dit que des gens qui n’écoutaient pas de musique en français écoutent ma musique.

Une collaboration dont tu rêverais ?

Avec le chanteur de Blur (Damon Albarn), ce serait le rêve ultime ! J’aimerais aussi jouer avec la jeunesse, comme Valence, Ariane Roy et la gang du Pantoum* [*un complexe de création musicale dans la ville de Québec].

Tu te vois encore chanter à 75 ans ?

Quand j’avais 23 ans, 43 me paraissait si loin. Même chose maintenant. J’aspire à vieillir en continuant à être pertinent et créatif.

Une de tes collaborations marquantes ?

Dernièrement, avec le compositeur Philippe Brault. C’est une collaboration qui m’a donné confiance et un beau « match créatif ». Ça me rappelle Carl Bastien, quand on a fait Le cours des jours.

Un regret dans ta carrière ?

Je vis souvent dans le doute, donc je pourrais en trouver plein ! Je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de suivre leur instinct.

Le secret pour durer ?

Ah ! Bonne question ! Beaucoup de discipline, j’y crois beaucoup. Une discipline d’écriture, en spectacles, il faut que ce soit une passion. Être le plus vrai possible aussi, les gens le sentent.

Que fais-tu pour souligner ces 20 ans depuis la sortie du Cours des jours ?

On complète la tournée du 20e anniversaire, il y a eu la sortie du vinyle. J’ai certainement d’autres archives en banque à partager sur les réseaux sociaux.

Te sens-tu plus à l’aise en entrevue ?

Je suis encore très timide, mais j’ai pris plaisir à cela et j’apprécie les rencontres.

Tu es heureux de ne pas avoir cessé de faire de la musique après ce 2e album comme tu en avais mentionné la possibilité il y a 20 ans, donc ?

Vraiment ! Je pense que c’est surtout le public qui a permis cela. Je suis plus dans la création maintenant. Je suis heureux quand je crée. C’est un cadeau de la vie, créer de la musique !

Dumas présentera son nouveau spectacle Cosmologie dans tout le Québec dès septembre prochain. Il fera aussi la tournée des festivals tout l’été avec Le cours des jours. Dates et billets : dumasmusique.ca