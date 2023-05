FRENETTE, Béatrice



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Béatrice Frenette, épouse de feu monsieur Jacques Pagé, fille de feu dame Virginie Côté et de feu monsieur Eugène Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gaétan (Ginette Duval), Jocelyn (Francine Amyot), feu Marcel, André (Linda Lamarche) et Martin (Alain Lapointe); petits-enfants : Marie-Claude Pagé (Claude Dupont), Véronique Pagé (Jean-François Racine), Valérie Pagé (Bruno Choquette), Sophie Lamarche-Pagé (Sébastien Potvin-Poirier) et Mathieu Lamarche-Pagé (Meggie Chevrier); ses arrière-petits-enfants: Jason, Xavier, Donavan, Béatrice, Juliette, Édouard et Louis ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé, dont Lise Dionne et Michel Pagé, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses sœurs : feu Marie-Rose, feu Rosa (Claude Julien), feu Lucienne et feu GermaineLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.