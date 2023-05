CRAWFORD, Winston



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Winston Crawford le 20 avril 2023. Il était le fils de feu monsieur Henry Crawford et de feu dame Gladys Bryce Billing. Il était l'époux de feu dame Margaret McLaughlin (d. 1999).La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Alice (Doug Gair), Todd (Gisèle Dumas), Julie et Natalie (Cameron Girard) ; ses petits-enfants : Danielle et Cameron Gair, Jordan, Shayne et Darien Crawford, Shayna et Riley Girard. Il était le frère de Victor, Mary, Alice, Margaret, Stella, Westley, Winnifred, Sylvia, Mabel, Walter et Mildred. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs, nièces, neveux, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Winston souhaiterait remercier Fernand Nadeau, William Crawford, Laurent Ampleman et Doug Hincks pour leur aide et leur support à travers les années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC, 4715, Av. des Replats, bur. 261, Québec (QC) G2J 1B8, tél.:418-682-6387, web: https://www.coeuretavc.ca/