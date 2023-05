GAUDET, Léo



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 23 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Léo Gaudet, époux de feu dame Marie-Élise Bourgeois et conjoint de feu dame Brigitte Nadeau, fils de feu dame Aurélie Leblanc et de feu monsieur Edmond Gaudet. Il demeurait à Québec, autrefois de Jonquière.La famille vous accueillera au :de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement à la Maison Gomin. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Richard (Lucille Germain), Diane (Gérald Moisan), André (Christiane St-Pierre), Benoît (feu Monique Jourdain), Hélène et feu Sylvain; ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Hala Bimbachi) et Caroline (Johan Brannlund); ses arrière-petits-enfants qu'il adorait : Eva, Nico et Cédric; ses frères et soeurs : feu Liliane (feu Gabriel Lajoie), Fabiola (feu Joseph Henri Décoste), feu Noëlla (feu Benoît Fleury), Carmen (feu Louis-Marie Gauthier), Paul-Émile (Magella Pellerin), feu Gilles (Danielle Doré), Nicole (Robert Nolet), Ghyslain (Joann Boulet), Ghyslaine (feu Maurice Boivin), Roland (Maria Dassylva), feu Gaétane, feu Claude (Pauline Pître) et feu Jean-Guy; le fils de sa conjointe Brigitte, Dany et les membres de la famille Nadeau et Bourgeois; ses filleuls : Linda et Jeannot ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s de la Résidence Ekla. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Douglas, 6875, boulevard LaSalle, Montréal Qc, H4H 1R3, https://fondationdouglas.qc.ca/donnez/