DORVAL, Jacques

À l'Hôpital Général de Québec, le 6 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Dorval. Il était l'époux de (feu madame Jacqueline Bédard), fils de (feu madame Antoinette Asselin) et de (feu monsieur Georges-Albert Dorval). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera àde 13h à 14h.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Nancie (Stéphane Dubreuil), Josée, Martin (Manon Pichette), Michel (Annie Tardif); ses petits-enfants : Matthew (Jade Plourde-Thiboutot), Guillaume, David, Arianne, Gabriel et Dominic ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc G1S 3G3.