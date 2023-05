BOUDREAU, Gaston

Ing, M.B.A.



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 30 avril 2023, à l'âge de 84 ans et 1 mois, est décédé monsieur Gaston Boudreau, époux de feu madame Micheline Leclerc et conjoint de Mme Lise Lemelin, fils de feu madame Cécile Leblanc et de feu monsieur Bernard Boudreau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h15.. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Lise Lemelin, ses enfants: Marie-Hélène, Jean-Philippe (Cathy Lemieux); ses petits-enfants: Léandre, Raphaël, Charliane et Édouard; ses frères et sa soeur: Carmen (feu Peter Lavender), André et feu Yvon; son beau-frère: Ernest Leclerc; son neveu et ses nièces: Dianne, Suzanne et Michel; les enfants de sa conjointe: Jérôme, Marie et Sébastien; ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-François-d'Assise ainsi que le personnel de la Résidence Saint-François. Merci également à ses ami(e)s Danielle et Donald pour leur aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC,4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.