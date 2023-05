Les funérailles pour Florence et David auront lieu samedi 20 mai 2023 à l'Église Saint Patrick (1145 Ave. De Salaberry) Les condoléances seront à 9 h 00 a.m., la célébration à 10 h 00 a.m.

Florence laisse dans le deuil son fils bien-aimé Benjamin (Kimberly Perry), ses beaux petits enfants Matthew (Gina), Travis (Sarah), Melodie (Kevin) et sept arrières beaux petits enfants qu'elle adorait. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Jeannette (John Cummings) et sa belle sœur Joan Luckman (feu Gerry Kenny) et sa belle-sœur Nancy (feu George Hurst) et plusieurs neveux et nièces. En plus de son mari et de ses parents, elle fut prédécédée par ses frères et sœurs Jacqueline, Patrick, Gerry, et Evelyn (feu Reggie Johnston). Florence était gentille et attentionnée et aimante avec tous ceux qu'elle connaissait. C'était une personne très sociable. Florence était la fille de William Kenny et Marie Lapierre, l'ainée de 6. Elle est née sur la rue Claire-Fontaine à Québec et a habité sur la rue de l'Artillerie durant sa jeunesse. Elle est allée à l'école Leonard et fut secrétaire pour Dunn & Bradstreet et aussi pour CARDE à Valcartier. Elle était une passionnée du sport comme le ski et le tir de précision. Elle aimait aussi voyager autour du monde. En 1966 elle rencontra l'amour de sa vie. Ils se sont mariés en 1968 et sont allés en Irlande. En 1970 elle est devenue une mère et femme au foyer pour leur seul enfant Benjamin. Ma mère était une passionnée du théâtre, des concerts et des récitals. Elle était une fidèle paroissienne et une bénévole dévouée. Elle faisait partie de l'église Saint Patrick où elle était membre de la chorale, de la CWL et membre du groupe de prière du matin. Elle aidait durant le café d'après messe, aux marché aux puces et les petits lunchs. Elle aimait le banquet de la fête de Saint Patrick où elle appréciait un bon repas et de la bonne musique irlandaise. Elle était un membre de Héritage Irlandais Québec où elle a assisté à des réunions intéressantes et fait des sorties à Grosse Île. Ma mère aimait les restaurants, surtout le Veau d'Or et ses repas devaient être des table d'hôte. Elle devait absolument avoir son potage et son dessert sinon ce n'était pas un repas. Elle adorait sa soupe. Après le restaurant, c'était le temps de la longue balade en voiture pour laquelle elle était toujours prête à faire. Florence adorait faire du bénévolat à Sainte Brigid's soit en aidant pour le bingo ou en distribuant la communion aux résidents avec son mari. Elle était une membre devouee de la guilde de Sainte Brigid et était très fière d'aider dans la gestion du magasin. Durant les dernières années de sa vie, sa mémoire a commencé à lui faire défaut et en 2021 elle entra comme résidente à Saint Brigid's Home, la place qui lui tenait tellement à cœur. Elle passait son temps à faire des casse-têtes, des mots cachés, etc. Elle aimait ses livres d'oiseaux et aller prendre des marches dans le jardin. Remerciements sincères à tout le personnel du 3ieme étage pour les bons soins prodigués à ma mère, trop de monde pour tous les nommer. Remerciements à l'aidante Johanne Lachance pour l'excellent soin apporté à ma mère durant ses premiers mois en chlsd et à notre chère amie et l'ange guardien de ma mère l'aidante Caroline Calderon pour les excellents soins, l'amour et le support apporté durant la dernière année. Merci à vous deux pour toutes les activités et le temps passé un à un avec ma mère, ça lui a apporté beaucoup de bonheur. Merci au Jeffrey Hale Day Centre et au Wellness community life animators du Saint Brigid's home. Remerciement spécial à nos amis Frank et Rosemary Scardina pour leur amitié indéniable, leur support et leur réconfort qu'ils ont donné à ma mère avant son décès.suivi d'une réception dans la salle paroissiale de l'église. Il y aura un enterrement privé la semaine suivante au cimetière Saint Patrick. Au lieu des fleurs la famille voudrait que vous fassiez un don à La Société Alzheimer de Québec.