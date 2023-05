Caufield aura le dernier mot...

Peut-être que Jeff Gorton n’avait pas lu le scénario au grand complet quand il déclara que Cole Caufield et le Canadien étaient sur le point de signer un nouveau pacte.

C’était en janvier dernier.

Les joueurs d’aujourd’hui ont de plus en plus d’options relativement à leur carrière. Ils peuvent obtenir l’autonomie complète à 25 ans s’ils démarrent leur carrière dans la Ligue nationale à l’âge de 18 ans. Ou encore, ils peuvent exercer leur droit à l’autonomie sans compensation à 27 ans.

Depuis un an ou deux, les conseillers sont beaucoup plus prudents surtout avec la perspective que le plafond salarial pourrait augmenter au fil des prochaines années. Ils veulent s’assurer que leurs clients en profiteront.

Pat Brisson représente Cole Caufield, comme on le sait.

Sur la table des négociations, il y a plusieurs scénarios à l’étude autant pour le Canadien que pour Caufield.

Va-t-on signer une entente de sept ou huit ans ?

Va-t-on signer une entente de trois ou quatre ans, donc l’athlète va-t-il parier sur son talent ? Auston Matthews l’a fait. Jason Robertson aussi.

Va-t-on s’interroger sur l’avenir de l’entreprise qui détient toujours les droits sur l’athlète ? Sans doute.

Jouer dans une autre ville

Bref, il y a toujours plusieurs facteurs à considérer. Jadis, l’argent était la priorité. C’est toujours le cas. Mais la possibilité d’aller jouer dans une autre ville, celle de se joindre à une équipe entretenant de grandes ambitions, ça retient également l’attention.

Caufield et son agent connaissent très bien ce que le marché peut offrir à l’athlète. C’est pour cette raison qu’ils prennent bien leur temps avant de prendre une décision.

Geoff Molson, le propriétaire de l’équipe, soulignait, mercredi, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que le Canadien en viendra à une entente avec le jeune joueur, après tout, l’organisation détient les droits exclusifs sur Caufield à moins qu’une offre hostile soit déposée par une autre formation, offre que le Canadien assurément égalerait.

La décision, elle appartiendra à Caufield. Il pourra choisir Montréal pour plusieurs années. Ou encore pour trois ou quatre ans et ensuite, négocier une lucrative entente de sept ou huit saisons si jamais il croit fermement que l’organisation grandit rapidement et qu’elle atteindra ses objectifs. Il pourra opter pour un contrat qui lui permettra de revoir son plan de carrière avant d’obtenir l’autonomie sans compensation et songer alors à évoluer aux États-Unis.

Des scénarios impliquant plusieurs options très intéressantes.

Gallant sur le gril

Gerard Gallant ne veut rien entendre au sujet des rumeurs indiquant que les propriétaires des Rangers de New York remettent en question son statut avec l’organisation. Il a parfaitement raison puisqu’il n’aura pas le dernier mot.

Est-il le grand responsable de la défaite des Rangers ? Devrait-on plutôt regarder dans la direction de Chris Drury, le directeur général ? Les Rangers ont perdu parce que les joueurs étoiles n’ont tout simplement pas répondu aux attentes, bien au contraire. Les jeunes joueurs ? Ils ont malheureusement évolué dans un système accordant très peu d’importance au développement des effectifs.

À cet égard, Gallant est-il l’homme de la situation ? Ne devrait-on pas se poser une question ? Les Rangers devront-ils changer leur philosophie de gestion ?

Si c’est le cas, alors autant orienter la nouvelle philosophie avec un nouveau personnel...

Le nom d’Andrew Brunette meuble les conversations à Calgary. Il est l’entraîneur adjoint des Devils du New Jersey. L’an dernier, il avait remplacé Joel Quenneville avec les Panthers. Pourrait-il relancer Jonathan Huberdeau qui avait fait flèche de tout bois sous la direction de Brunette ?

Puisqu’il est question des Flames, les vétérans de l’équipe n’ont pas caché qu’ils ne voulaient plus rien entendre du régime Darryl Sutter. Ils n’ont pas raté l’occasion pour revenir sur le dossier des jeunes joueurs de l’équipe et sur la gestion quotidienne du vétéran entraîneur.

Les propriétaires ont vite réalisé qu’il y avait un profond malaise au niveau de la culture de l’entreprise et que le responsable était Sutter...

11 contre 5

Premier match de la série entre les Golden Knights de Vegas et les Oilers d’Edmonton : Leon Draisaitl marque quatre buts et les Oilers perdent.

La veille à Dallas, Joe Pavelski avait marqué quatre buts dans la défaite des Stars. Ce qu’il faut retenir de ce premier match entre Edmonton et Vegas, 11 joueurs des Golden Knights ont récolté au moins un point.

Chez les Oilers, seulement cinq ont participé à la marque. Draisaitl a joué 24,06 minutes, Connor McDavid, 24,01 minutes, Zac Hyman, 23,27 minutes, Ryan Nugent-Hopkins 20,15 minutes. Combien d’attaquants chez les Golden Knights ont joué 20 minutes et plus ? Aucun...

À surveiller, le dossier de Valeri Nichushkin. Quelle décision prendront les dirigeants de l’Avalanche ? Quel sera le verdict de l’enquête sur les événements survenus à Seattle ? Quelle sera la position de l’Association des joueurs de la Ligue nationale ? Nichushkin a signé, l’été dernier, un contrat de huit ans de l’ordre de 49 millions $...