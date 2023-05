TREMBLAY, Richard



À son domicile, le 18 avril 2023, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé monsieur Richard Tremblay, fils de feu madame Dora Dignard et de feu monsieur Léo Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 9 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, la journée même. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Hélène, Christian, Yolande, Micheline et Gilles ; sa nièce Donika, ainsi que ses enfants: Aurelia, Lorik, Liora, Leyla et leur père, Francisco; son neveu Arben (Cynthia), ainsi que leurs enfants: Zamira, Kaëla, Oxana et Zogan. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Jocelyn et sa soeur Sylvie ainsi que son beau-frère Fatmir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, à l'adresse suivante: www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.