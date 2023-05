DESPRÉS, Jacques



À la douce mémoire de Jacques Després, décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 2 mai 2023 à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de Lise Lapierre et le fils de feu Rolande Tardif et de feu Gérard Després. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 14 mai 2023 de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise; sa fille Naïla (François Dozois); ses petits-fils : Gabriel, Milan et Luca; ses frères : Gilles (Lucie Boutet) et Benoît (Sylvie Gagnon); sa belle-mère Carmelle Bérubé (feu Gaston Lapierre); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lapierre : Sylvie (André Fournel) et Edith (Yvon Bélanger) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tous les membres des services hospitaliers qui ont pris soins de Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/