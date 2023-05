Cette banque de cerveaux compte plus de 600 spécimens qui font avancer la recherche

On connait les dons d’organes pour sauver des vies, mais il existe également les dons de cerveaux pour faire avancer la science. À Québec, la banque de cerveaux renferme plus de 600 spécimens qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Le Journal vous propose une rare incursion dans ce lieu bien gardé.

«Un cerveau humain contient environ cent milliards de neurones, soit le même nombre d’étoiles que dans notre galaxie», lance le Dr Martin Parent, professeur titulaire au département de psychiatrie et de neurosciences de la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Le Dr Parent est aussi le gardien de cette banque bien spéciale qui appartient au Centre de recherche CERVO de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). Comme directeur, il a la responsabilité de protéger les renseignements confidentiels des donneurs, car derrière chaque cerveau se cache toute une vie. Cette charge lui a été transmise par son père, le Dr André Parent, une sommité mondiale dans la neuroanatomie. Le Dr André Parent est aussi le fondateur de la banque.

Diane Tremblay

Jusqu’au moment de sa création, en 1996, les chercheurs de Québec avaient difficilement accès à des cerveaux humains.

En recherche, l’étude des tissus animaux est utile, mais elle présente aussi ses limites, a expliqué le Dr Parent.

Ainsi, la banque reçoit des cerveaux qui permettent d’étudier des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et de Huntington, mais elle reçoit aussi des cerveaux normaux qui permettent aux chercheurs d’établir des comparaisons.

«On reçoit une douzaine de cerveaux par année», indique le Dr Parent lors d’une visite des lieux où sont aménagés des chambres froides et des laboratoires.

Diane Tremblay

Prélèvements

Le prélèvement s’effectue à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus par un pathologiste dans un délai qui ne doit pas excéder 24 heures après le décès.

Le cerveau est par la suite acheminé dans les laboratoires du Centre de recherche CERVO, sur l’avenue D'Estimauville pour être traité, selon un protocole bien précis.

«On va le disséquer et le couper en blocs. On utilise des solutions chimiques pour le préserver pendant plusieurs années. On a des cerveaux qui datent du tout début de la banque», explique le Dr Parent.

Selon la méthode utilisée, les parties du cerveau sont soit gardées dans une solution à 4 degrés Celsius ou congelées à -80 degrés Celsius.

Diane Tremblay

Les chercheurs de Québec, mais aussi des quatre coins de la planète, utilisent ensuite ces échantillons pour faire progresser leurs travaux de recherche. Dans le cas de chercheurs internationaux, les prélèvements sont envoyés par courrier spécialisé, après la signature de protocoles approuvés par des comités d’éthique.

«Chaque neurone est connecté de façon assez spécifique avec d’autres neurones grâce à une circuiterie qu’on ne comprend pas encore complètement. La question, c’est de savoir si le cerveau humain va arriver à comprendre le cerveau humain. On ne comprend pas tout encore même du fonctionnement normal, alors imaginez quand ça se dérègle tout ça. Il y a beaucoup de choses qu’on ne comprend pas même si on fait des progrès», a dit le Dr Parent.

Pour faire un don de cerveau, on doit remplir un formulaire de consentement puisque le don de cerveau n’est pas visé par le formulaire au dos de la carte d’assurance-maladie.