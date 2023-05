Charles III, l'insignifiance couronnée

Ayons un peu de sympathie pour Charles Windsor, qui portera officiellement à compter d’aujourd’hui la couronne que lui a laissée sa mère à son décès en septembre dernier ! Il se présente, tard dans le match, comme un lanceur de relève qui doit sauver l’équipe au grand complet du désintérêt des spectateurs.

Une fois n’est pas coutume, je me permets d’abuser des références sportives. Et puis ça vous donnera une idée de mon âge. Charles III est, à mes yeux, le Doug Wickenheiser de la monarchie britannique. Dès ses premiers coups de patin à Montréal, le jeune joueur de Regina portait sur ses épaules le fardeau de perpétuer la dynastie du Canadien.

Il devait être aussi bon, sinon meilleur que Jean Béliveau et Guy Lafleur. Méchant défi !

Charles, lui aussi, a une dynastie à assumer, aussi prestigieuse – pour les partisans du CH – que la Sainte-Flanelle. Son grand-père, George VI, s’est distingué en gardant la nation unie et l’empire engagé face à l’agression nazie durant la Seconde Guerre mondiale.

Sa mère, Elizabeth II, n’a pas tenu tête à Hitler, mais la tourmente qui a balayé la famille royale britannique pendant ses soixante-dix ans sur le trône a souvent pris des allures de blitzkrieg, les victimes en moins.

UN FILS DÉCEVANT

Pas étonnant qu’au fil du deuxième plus long règne de l’histoire mondiale après celui de Louis XIV en France, Elizabeth II ait eu à gérer son lot d’esclandres et de scandales. Deux des plus douloureux toutefois concernent son fils aîné, Charles.

Ils sont nombreux – je l’ai moi-même constaté à Londres, aux funérailles de sa mère – qui ne lui pardonnent toujours pas sa séparation avec Diana Spencer – Lady Di – après une vie de couple beaucoup moins romantique que leurs grandioses noces de 1981.

Le « Nous étions trois dans ce mariage » de Diana, en référence à la relation que son prince de mari persistait à entretenir avec celle qui devient aujourd’hui la reine Camilla, entachera à jamais pour plusieurs l’image de leur nouveau roi.

Les dernières années d’Elizabeth II ont aussi été assombries par les tensions entre son fils et son petit-fils, Harry. D’interviews en biographie, le jeune prince continue de répéter que le palais et sa famille n’ont rien fait pour les protéger, lui et sa femme, Meghan, contre l’intrusion de la presse britannique. Au contraire, sa belle-mère, laisse-t-il entendre, était de mèche avec les tabloïds les plus fourbes.

UNE ATTENTE INTERMINABLE

Si, par respect pour sa mère, les membres de l’Empire britannique se sont longtemps montrés dociles, Charles III ne bénéficiera pas de la même considération.

Ce n’est plus seulement une « émancipation » vers la république qui est évoquée, mais des excuses et des réparations qui sont exigées pour les liens que la famille royale a maintenus pendant des siècles avec l’esclavage.

À 74 ans, Charles est le plus vieux prince héritier, en un millénaire d’histoire, à monter sur le trône britannique.

Rien à voir avec Henri VI qui avait à peine huit mois ni même, plus sérieusement, avec son arrière-arrière-arrière-grand-mère Victoria, qui avait 18 ans ou sa propre mère, 25 ans.

Ses sujets sont déjà fatigués de lui et, apparemment, il le sait très bien. Pauvre Charles !

CHARLES III, SON COURONNEMENT ET QUELQUES OBJETS SACRÉS

LE TRÔNE DE SAINT-EDOUARD OU DU ROI EDOUARD

Photo AFP

Ce simple trône de bois joue un rôle dans les couronnements depuis 700 ans.

Il n’a quitté l’abbaye de Westminster qu’à deux reprises : en 1657, pendant la brève période de république d’Angleterre sous Oliver Cromwell, et pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été transporté à la cathédrale de Gloucester, dans l’ouest de l’Angleterre.

LA CUILLÈRE DU COURONNEMENT

Photo AFP

Elle n’a, comparativement aux bijoux de la couronne, rien de remarquable, mais cette cuillère est l’objet le plus ancien et l’un des plus sacrés de toute la cérémonie.

Oliver Cromwell a fait fondre l’or et vendu les bijoux royaux, mais la cuillère a été vendue intacte et le propriétaire l’a rendue à Charles II lorsque la monarchie a été rétablie.

L’AMPOULE

Ce vase en forme d’aigle royal contient l’huile sainte qui oindra le roi et la reine.

Il est associé à une légende du XIVe siècle selon laquelle la Vierge Marie est apparue à saint Thomas Becket et lui a offert un aigle royal et une fiole d’huile pour oindre les futurs rois d’Angleterre.

LA PIERRE DU DESTIN

Photo AFP

Le Trône de Saint-Édouard a été construit vers 1300 pour abriter la Pierre du destin, également connue sous le nom de Pierre de Scone.