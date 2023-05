Cinq questions à Martin Villeneuve, coscénariste et réalisateur principal de Red Ketchup

Martin Villeneuve mène toujours des projets hors-norme. Issu du graphisme et du clip, il s’est fait connaître du public grâce à son roman graphique Mars et Avril qu’il a transposé au cinéma. Directeur artistique des campagnes publicitaires pour le Cirque du Soleil et conférencier TED, il a lancé son deuxième long métrage Les 12 travaux d’Imelda l’automne dernier, dans lequel il tient aussi le rôle-titre. Il s’attaque maintenant à un chantier colossal en donnant vie à une œuvre mythique de la BD qui met en scène un agent du FBI à l’impressionnante chevelure orange, pas barré et aux façons de faire contestables, j’ai nommé, Red Ketchup.

Photo fournie par Télétoon

Pourquoi est-ce actuel de donner vie à Red Ketchup?

Ça fait 40 ans que le phénomène Red Ketchup dure et encore aujourd’hui, la vente de la bande dessinée va bien. Ce ne sont pas toutes les propriétés intellectuelles qui ont cet impact-là. On parle de notre époque. La Guerre froide, on voit que ce n’est pas tout à fait fini. C’est une satire sociale, on parle de l’extrême droite américaine, de la montée du fascisme, du féminisme. On a moins l’occasion d’aborder ça sous le couvert de l’humour. Réal Godbout et Pierre Fournier étaient des visionnaires, des avant-gardistes. Ils ont pavé la voie à ceux qui font de la BD aujourd’hui. Red Ketchup est à la frontière de deux mondes : Hergé et la BD franco-belge des années 70 et le côté (Robert) Crumb underground devenu mainstream. C’est James Bond vu par Tarantino ou Rodriguez. C’est un antihéros.

Comment s’est faite la transition entre la bande dessinée et le dessin animé?

C’est un énorme travail d’écriture. Ce sont trois albums en 20 épisodes. C’est comme écrire trois quatre longs métrages. Il y a des moments clés iconiques. À l’époque, Réal et Pierre écrivaient des feuilletons de quatre pages sans savoir où l’histoire les mènerait. Mais la série est une histoire qui se continue, comme 24 ou Stranger Things. C’est une adaptation libre dont on retient l’esprit. J’ai pu m’amuser avec la confiance des auteurs.

Le projet avait été réfléchi pour en faire un film avec de vrais acteurs il y a quelques années. Est-ce plus simple ou plus complexe de faire du dessin animé?

Étrangement, faire de l’animation est similaire au live-action. La première étape a été d’enregistrer les dialogues des acteurs anglophones (la série est diffusée sur Adult Swim). Ils ont livré une performance sans filet. Puis l’animation a été faite à la main. Ce sont des storyboard animés sur lesquels on fait de la recherche et de la conception de décors, la couleur, l’éclairage, les effets spéciaux. Il y a des spécialistes pour chaque département, chaque étape. Les pantins animés doivent avoir le bon vocal, la bonne gestuelle, les bonnes intentions. On a un architecte qui intervient pour le Vatican, le Kremlin, la place Rouge. Mais la machine est bien rodée. Les 20 épisodes se font en même temps, mais à différentes étapes. Le doublage en québécois est venu se coller avec la bande rythmo.

Comment as-tu choisi les acteurs?

Nous avons voté sur des performances à l’aveugle. On voulait se laisser surprendre. On a opté pour le talent d’abord et non pour les noms. J’avais France Castel en tête dès le début pour Sally (la sœur de Red Ketchup). Mon instinct s’est confirmé au casting. Benoît Brière, c’était l’idée de la directrice de casting. Il s’est vraiment distingué.

L’animation pour adultes connaît du succès (South Park, American Dad, BoJack Horseman, Family Guy, King of the Hill...). Pourquoi n’en voit-on pas plus au Québec?

Il y a beaucoup d’argent derrière ça. On a essayé de financer l’expertise de Red Ketchup au Québec, mais les bailleurs de fonds n’étaient pas au rendez-vous. Ça a débloqué à Toronto. C’est quatre ans de travail d’écriture et deux ans de production. On va hors des sentiers battus. Red Ketchup a quelque chose d’international. Il est agent du FBI. C’est Mission impossible ou Indiana Jones. C’est de l’humour noir. La série a le potentiel d’être vue ailleurs. Est-ce que le fait de parodier les Américains va nous servir ou va nous nuire? C’est ce qu’on verra. Mais on prend une place que personne n’occupait.

◆ Red Ketchup, le jeudi 22 h sur Télétoon la nuit