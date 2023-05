Couronnement de Charles III: des Canadiens au rendez-vous sous la pluie de Londres

Malgré les intempéries qui se sont invitées à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, quelques Canadiens se tenaient fièrement sous la pluie vêtus de leurs drapeaux rouge et blanc.

«Ma grand-mère est anglaise et avait suivi le couronnement [de la reine] sur la télévision en noir et blanc, donc je me suis dit qu’il fallait que je vienne la voir en personne», a lancé le Torontois Jeremy Keiton, 20 ans.

Avec un ami de Vancouver, qui étudie avec lui à Belfast, en Angleterre, le jeune homme a parcouru plus de 600 km pour venir assister en personne aux célébrations, pour sa grand-mère anglaise.

«Elle a toujours suivi la monarchie et gardé plusieurs de ses traditions anglaises. Pour moi, d’être là, ça signifie beaucoup pour elle», a-t-il poursuivi.

Un rêve devenu réalité

Devant le palais de Buckingham, la Montréalaise Noelle Attala, qui habite désormais à Ottawa, a réalisé son rêve d’assister à un événement royal.

«Quand la reine est décédée, je me suis dit qu’il y aurait un couronnement», a expliqué la femme de 34 ans, qui a sauté sur l’occasion pour se rendre en Angleterre pour la toute première fois.

«J’ai réussi à voir le chariot royal. Sur l’allée, le visage du roi était caché, mais au retour, j’ai eu une vue parfaite sur les deux [souverains], et aussi sur Kate et ses enfants!» s’est-elle exclamée, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants.

Même son de cloche du côté de Léonard Lyn, qui a fait tout le chemin depuis l’Ontario avec sa famille pour assister en personne au couronnement. Il est arrivé au Royaume-Uni vendredi.

«On voulait assister aux célébrations globales du couronnement du roi canadien, qui siège sur le trône d’érable», a-t-il indiqué en souriant.

«Être en plein cœur de High Park pendant le couronnement, c’est merveilleux. C’est certainement un événement qui arrive une fois dans une vie», a indiqué son beau-frère Steve, de Fergus (Ontario), drapeau bien visible sur le dos.

Une nuit dehors pour être aux premières loges

D’autres Canadiens motivés ont même campé sous la pluie, pour se tailler une place de choix en vue du passage du carrosse royal lors du couronnement.

«C’était merveilleux. La place était remplie, les gens étaient de bonne humeur. De jeunes enfants, des grands-parents. Les gens chantaient. C’était vraiment chouette», a indiqué Catherine Roberts, aux côtés de sa fille Madeleine Lavrence, qui aura 21 ans dimanche.

Les deux femmes originaires de Terre-Neuve, qui habitent désormais près de Hamilton, en Ontario, avaient pris part au jubilé de platine de la reine en juin dernier.

«On était là, et ça a fini par être sa dernière apparition publique. Et ensuite, on est venues pour ses funérailles, et on a fait la queue pendant 11 heures pour lui rendre hommage», a ajouté la fan #1 de la famille royale.