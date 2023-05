TRUDEL, Justin



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 2 mai 2023, est décédé à l'âge de 91 ans, le père Justin Trudel, o.m.i., fils de feu Benoît Trudel et de feu Marie-Anne Tessier. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Cécile (feu Paul-Émile Massicotte), Jeanne-D'Arc (feu Clément Bordeleau et feu Jean-Marie Lafontaine), feu Marie-Claire (feu Robert Trudel), feu Jean-Marie (feu Clémence Durocher), feu Elphège (feu Angéline Francoeur), Estelle (feu André Durocher), Louis-Georges, Marie-Ange (feu Mathieu Ferron) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses cendres seront inhumées au cimetière Oblat de Richelieu à une date ultérieure.