Défi de taille pour Hockey Québec: la fédération dévoile le rapport indépendant sur sa gouvernance

À son arrivée au poste de directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault avait promis un changement de culture. Avec les recommandations qui sont publiées dans le rapport indépendant de BNP Performance, il a obtenu une bonne base sur les dossiers sur lesquels il doit travailler dans les prochaines années.

Le document d’une vingtaine de pages, qui a été présenté aux membres et aux représentants des régions administratives vendredi soir, révèle des enjeux de rôles et de gouvernance.

Un aspect que Thibault avait déjà constaté depuis son entrée en poste.

« Il était très important de recadrer le rôle de Hockey Québec, a indiqué l’ancien gardien de but de la LNH. On a un rôle de régisseur de notre sport.

« Les régions et les associations de hockey mineur sont autonomes. Parfois, on demandait des choses, mais on n’avait pas de réponses. C’était de se faire accompagner dans notre démarche par une firme indépendante.

« On a reçu dix recommandations et on veut les mettre en marche. Il faut une meilleure reddition de compte et un meilleur alignement de haut en bas. On ne peut pas manquer cette courbe-là. »

Une révolution

Le président du conseil d’administration de Hockey Québec, Claude Fortin, n’hésite pas à parler d’une « révolution » au sein de la fédération.

« Il y a des changements majeurs qui s’en viennent au niveau de la composition du conseil d’administration avec une matrice et une durée de mandat, a-t-il expliqué. Il y aura des choses bien définies afin de s’assurer d’une relève et d’une pérennité de l’organisation.

« Nous sommes à un moment très important de la fédération. Il faut remonter à 2002 pour assister à un changement majeur comme celui-là. »

Le rapport du juge Cromwell sur la gouvernance de Hockey Canada a été une référence dans le processus de HQ.

« Il y a des éléments dont on s’est servis, a ajouté Fortin. On a évolué dans le cheminement du dossier. »

Un deuxième rapport indépendant sera livré en septembre. Toujours par BNP Performance. Cette révolution pourrait prendre plusieurs années à se compléter selon Thibault et Fortin.

La fameuse base

Depuis le début de son mandat, Thibault a pris conscience de l’état des relations entre sa fédération, les régions et les associations. Ce n’est pas toujours au beau fixe.

« Il faut s’assurer avec nos régions de bien connecter avec nos associations, a affirmé le directeur général. Notre rôle est de générer des politiques et des programmes et d’accompagner notre base dans cette livraison.

« S’ils ont besoin de ressources, c’est notre boulot de les accompagner et de ne pas prendre leur place. »

Changements durables

Au cours des dernières décennies, on a souvent assisté à des annonces ou à des rapports sur le hockey mineur de la part de Hockey Québec.

Est-ce que ce rapport permettra à cette fédération de procéder à des changements durables pour relancer ce sport au Québec ? On le saura dans les prochaines années.

Une chose est sûre. Le défi de Jocelyn Thibault et du conseil d’administration est de taille. S’ils souhaitent que ça fonctionne, il faudra des actions concrètes de leur part. Et de l’autre, les régions et les associations locales devront acheter le plan de leur fédération. Plus facile à dire qu’à faire, mais les intentions sont là.

VOICI LES 10 RECOMMANDATIONS

Recadrer la mission de sa fédération Création d’un poste dédié aux opérations hockey Création d’un poste qui visera à soutenir la pratique de la gouvernance à Hockey Québec, mais aussi dans les régions administratives et les associations de hockey mineur Une refonte complète de la commission permanente des régions Avoir des employés de Hockey Québec dans chaque région afin d’être au courant de la réalité de chacune d’elles Déployer un cadre de gouvernance à l’ensemble des paliers de Hockey Québec Hockey Québec doit se rapprocher de sa base et être plus présent sur le terrain Obtenir une plus grande indépendance entre le conseil d’administration de HQ et ses différents comités Avoir un code d’éthique plus complet et une formation pour ses administrateurs à ce sujet Obtenir une reconnaissance ministérielle pour avoir une légitimité dans leurs actions

*Source : Rapport de BNP Performance

Une tâche allégée pour les bénévoles

Le lien entre Hockey Québec et ses régions administratives a été scruté à la loupe par la firme indépendante. Il y a du travail à faire avant que l’efficacité soit optimale.

Parmi les recommandations du rapport indépendant, il y a celle de faire une refonte complète de la commission permanente des régions. Certains présidents de régions pourraient grincer des dents en voyant ce point.

« On veut aider les régions. Les accompagner, a indiqué Jocelyn Thibault. Par la suite, on veut que les régions accompagnent leurs associations mineures.

« Notre modèle est basé sur le bénévolat. De plus en plus, il y a de la permanence qui s’installe dans les régions. C’est la même chose dans les associations.

« Quand tu regardes notre modèle actuel dans 5 ou 10 ans, c’est alarmant. On veut enlever un poids sur les bénévoles en les accompagnant et faire la même chose sur ceux de demain. »

Une innovation

En fin de semaine, Hockey Québec va innover avec la présentation du rapport à ses membres. Dans une salle, il y aura la commission permanente des régions avec le conseil d’administration.

Et dans une autre salle, Thibault aura des discussions opérationnelles avec d’autres membres des régions.

« On veut démontrer l’orientation qu’on veut prendre et faire prendre conscience du rôle du politique au niveau de l’orientation stratégique et de la gouvernance », a précisé le président du conseil d’administration, Claude Fortin.

« Notre objectif n’est pas de nous imposer dans les régions, mais bien de les accompagner et de leur donner de l’aide. C’est ce dont ils ont besoin. »

Charest est au courant

La ministre des Sports, Isabelle Charest, a reçu une copie du rapport.

« Elle est au courant de nos démarches et des informations du conseil d’administration, a souligné Thibault. On est bien alignés avec elle.

« Le droit de régie est important et c’est fondamental qu’elle soit d’accord. Elle est satisfaite et elle supporte nos démarches. »