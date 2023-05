Des animaux de la ferme en résidence: une femme de Lévis sème la bonne humeur auprès des aînés

Une jeune femme de Lévis propage la bonne humeur dans des résidences pour aînés et des écoles par la pratique de l’agrithérapie, c’est-à-dire de la zoothérapie avec des animaux de la ferme.

Passionnée du domaine de la santé et de l’agriculture, Sarah-Maude Morin voulait absolument trouver une manière de conjuguer les deux milieux.

« Je voulais faire différent de la zoothérapie ordinaire avec les animaux domestiques. [...]. Quand je vais dans les écoles ou les garderies, les enfants ont déjà un chien ou un chat, mais là c’est différent avec un mouton ou un alpaga », souligne la fondatrice de l’Espérence.

Photo fournie par Sarah-Maude Morin

Son entreprise porte le nom de sa première vache, Espérence, achetée en 2018, avant d’amorcer officiellement ses visites dans des écoles, des garderies et des résidences pour aînés en 2020.

De nombreux bienfaits

La jeune femme de 27 ans est heureuse de constater que ses animaux – des vaches, moutons, buffles, lapins, agneaux – génèrent des sourires chaque semaine lors de ses visites dans les différents établissements.

« C’est surtout pour partager ma passion, mais c’est aussi pour propager du bonheur. Ça crée de l’émerveillement et ça peut aussi aider mentalement », précise-t-elle.

L’ergothérapeute clinicienne France Binet explique d’ailleurs que la présence d’animaux est un bon moyen pour créer une ambiance « apaisante qui favorise le partage et l’introspection ».

« Quand les gens anxieux, en détresse psychologique ou qui ne se sentent tout simplement pas bien se retrouvent en présence de l’animal, ils vont vivre un mieux-être », ajoute celle qui pratique également la zoothérapie.

Briser l’isolement chez les plus âgés

Les visites en résidences pour aînés permettent également aux gens de socialiser grâce à la présence des animaux et de briser l’isolement.

« Les personnes âgées vont cogner aux portes des autres pour leur dire qu’il y a des animaux qui se promènent, donc ça leur permet de socialiser et d’avoir du plaisir. Il y a même une dame de 104 ans qui m’a confié avoir toujours eu peur des vaches et là elle voulait la brosser et la flatter », souligne la fondatrice de l’Espérence.

Photo fournie par le Château Sainte-Marie

Le responsable des loisirs au Château Sainte-Marie, une résidence privée pour aînés en Beauce qui a reçu récemment la visite de Sarah-Maude, confie que la majorité des résidents ont déjà vécu sur une ferme et que les animaux ont ravivé des souvenirs et fait couler quelques larmes.

« Ça a permis de rassembler tout le monde. Même les familles des résidents sont venues. L’agrithérapie est vraiment une belle manière de briser l’isolement, de socialiser et de créer des liens », note Francis Dupuis.