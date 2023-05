Des fonds communs qui battent (un peu) les indices!

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

On le dit souvent : même pour des professionnels de l’investissement, il est très difficile de battre les marchés. Mais à quel point est-ce vrai ? Pour le savoir, je me suis donné la mission de trouver des fonds communs de placement qui ont mieux performé que les indices au cours des 10 dernières années.

Mais pourquoi des fonds communs ? Avec la montée phénoménale des fonds négociés en Bourse (FNB), ces dernières années, les fonds communs ont beaucoup perdu de leur lustre. Pour le commun des mortels, leur fonctionnement est difficile à comprendre. Et leurs frais de gestion, généralement élevés, ne sont pas très attirants...

Malgré tout, les fonds communs de placement restent très populaires. À la fin mars, les Canadiens détenaient près de 1900 milliards de dollars dans des fonds communs, contre à peine 337 milliards de dollars dans des fonds négociés en Bourse.

Il en est ainsi parce que bien des investisseurs ont commencé à mettre de l’argent dans des fonds communs il y a plusieurs années et qu’ils continuent à le faire régulièrement. Les fonds communs sont particulièrement bien adaptés à l’investissement par versements périodiques (toutes les deux semaines, par exemple).

Statistiques accablantes

Alors, quelle est la proportion des fonds qui ne réussissent pas à surpasser les marchés ? L’an dernier, c’était le cas de 52 % des fonds d’actions canadiennes, selon Standard & Poor’s. Sur une période de dix ans, c’est encore pire : plus de 70 % d’entre eux ont enregistré des rendements inférieurs à ceux de l’indice S&P/TSX.

Ces statistiques peu enviables ne m’ont toutefois pas arrêté dans ma quête. J’ai demandé au moteur de recherche du site de Morningstar de me faire des listes de fonds ayant enregistré les meilleures performances sur cinq et dix ans. J’ai ensuite comparé leurs rendements annualisés à ceux de leurs indices respectifs.

Il y a un hic. Pour les fonds composés d’actions et d’obligations, il n’est pas facile, pour l’investisseur moyen, de trouver des points de référence, puisqu’il faut intégrer la performance de plusieurs indices.

Pour me simplifier la vie, j’ai décidé de comparer les rendements des fonds communs à ceux de trois FNB indiciels qui existent depuis plus de 10 ans : XBAL pour les fonds équilibrés (60 % actions, 40 % obligations), XGRO pour les fonds de croissance (80 % actions, 20 % obligations) et XIU (100 % actions canadiennes).

J’ai exclu les fonds communs ayant moins de 1 milliard $ d’actifs, les fonds communs indiciels et les fonds communs dont les répartitions actions/obligations s’éloignaient trop de celles des FNB. J’ai opté pour les séries A des fonds communs, qui sont les plus accessibles aux petits investisseurs.

L’avenir reste inconnu

Avant de vous faire part de mes découvertes, je tiens à rappeler que les rendements passés ne sont jamais garants des rendements futurs. Un fonds qui a bien performé au cours des dix dernières années pourrait très bien connaître des rendements faméliques au cours des dix prochaines années.

J’ai trouvé à peine cinq fonds qui ont battu les indices sur cinq ans ou sur dix ans. Un seul d’entre eux a surperformé dans le marché sur les deux périodes : le Fonds Fidelity Potentiel Canada, qui est géré par le Québécois Hugo Lavallée.

Ce dernier a réussi ce tour de force malgré des frais de gestion élevés de 2,48 % (tous les rendements donnés dans cet article ont été calculés après déduction des frais).

Bref, ça existe, des fonds qui ont battu les indices à long terme, mais ils sont rares, très rares !

►Vous avez des sujets à me suggérer ? Écrivez-moi : sylvain.larocque@quebecormedia.com