Des idées-cadeaux pour la fête des Mères

Le 14 mai prochain, nous célébrerons et rendrons hommage à toutes les mamans du monde. Que ce soit en personne ou dans nos cœurs et nos esprits, nous pourrons leur rappeler à quel point nous les aimons. Si la dame en question fait partie de la clientèle en constante évolution de chasse et de pêche, vous taperez en plein dans le mille en lui offrant un présent relié à ces activités de prélèvement. Voici donc quelques suggestions pour cette fête qui se déroulera le week-end prochain.

Localiser les poissons

Pour tout voir et ne rien manquer de l’action dans les fonds marins, équipez maman d’un sonar portatif Garmin Striker 4 avec la sonde double faisceaux 77/200 kHz. Ce sondeur couleur à écran de 3,5 pouces avec transducteur CHIRP et GPS haute sensibilité intégrée est doté d’un étui de transport, d’une batterie et d’un chargeur. Facile à utiliser, elle pourra le trimballer dans le kayak, le canot, le ponton et même à la pêche sur glace. La pêcheuse pourra marquer les bons sites et y revenir, retourner facilement au quai ou à la rampe de mise à l’eau, en plus d’avoir la possibilité de partager ses waypoints et itinéraires préférés avec d’autres traceurs Sriker et EchoMAP. Apprenez-en plus à l’adresse raytech.ca.

► Prix : 290 $

Au chaud

Pour assurer le confort absolu à votre chasseuse, offrez-lui le parka pour femme 4 dans 1 de Browning. Les diverses nuances de brun, de gris et de vert de la populaire teinte de camouflage Ovix dissimulent bien les vêtements. Ce parka est spécialement adapté à la morphologie des femmes. Leur conception polyvalente offre une protection contre la neige et la pluie grâce à leur coque extérieure Pre-Vent Plus, à deux couches entièrement scellées, qui est complètement imperméable, à l’épreuve du vent et respirante. Tout comme le manteau, la salopette est isolée avec 80 grammes de PrimaLoft Hi-Loft Silver et équipée de poches chauffe-mains doublées ; efficace jusqu’à -20 degrés C. Pour en savoir davantage, allez au browningcatalogue.ca/Fr.

► Prix : Manteau 370 $ et salopette 240 $

En tout confort

DSG Outwear se spécialise dans la confection de vêtements adaptés aux besoins des femmes dans une gamme allant de 2Xsmall à 5Xlarge. Pour les pêcheuses, l’ensemble Harlow 2.0 de pluie est le plus performant. Il est fabriqué avec du Sympatex qui se distingue par son indice d’imperméabilité et de respirabilité élevé. Les coutures sont scellées et les fermetures éclair étanches. La veste aidera à rester au sec pour être à l’aise toute la journée. La bavette supérieure du pantalon est amovible et le siège est rabattable pour avoir un accès rapide lorsque les besoins naturels se font ressentir. Les bas de pantalon sont ajustables de 34,5’’ à 28,5’’. Pour obtenir des renseignements additionnels gfwdistributions.ca.

► Prix : 900 $

De bonnes recettes

Le sympathique animateur de radio de la région de Québec, Martin Dalair, frappe un coup sûr avec son livre qui se nomme Histoires de pêche. Ce passionné propose de succulentes recettes de truite mouchetée, de truite grise, de saumon, de brochet, de bar rayé et de doré. Il nous raconte aussi de nombreuses anecdotes savoureuses en lien avec l’activité de prélèvement la plus populaire au pays. Comme le dit si bien Martin : « Cet ouvrage fera vibrer les papilles gustatives de toutes les mamans qui aiment cuisiner ou simplement se régaler de la délectable chair des différentes espèces qui nagent dans nos eaux ». Pour mettre la main sur ce bouquin magnifiquement imagé, consultez le site boutique.pratico-pratiques.com.

► Prix : 30 $

Bien épicé

Valentine Thomas est plongeuse en apnée, chasseuse sous-marine, conférencière et entrepreneure. Cette Québécoise a développé des saveurs uniques pour vous permettre de cuisiner vos poissons en toute simplicité et surtout pour rehausser les arômes. Sa gamme de produits convient aussi pour les venaisons et les fruits de mer. La French 75 est un mélange fin et raffiné qui vous transportera sur le bord de la mer en Grèce et en France grâce à ses parfums de cardamome, de fenouil, de fenugrec et de coriandre. Sans gluten, sans glutamate monosodique et sans arôme artificiel, ce mélange d’épices est tout indiqué pour les poissons à chair blanche et pour plusieurs autres plats. Pour en savoir plus, visitez Ddrpleinair.com.

► Prix : 10 $

Les bonnes tonalités

Il n’y a pas de honte à ne pas savoir comment caller les gibiers ciblés. D’ailleurs, vaut mieux s’abstenir que de baragouiner n’importe quoi dans un appeau. Celles qui recevront le Retrack Call de Natural Born Hunter pourront dialoguer avec les différents animaux grâce à la technologie Bluetooth. Pour y arriver, il faut télécharger les appels les plus invitants via l’application de votre téléphone intelligent ou les enregistrer sur une carte SD. Léger et repliable, car il est fabriqué de silicone, vous pourrez charmer auditivement les trophées avec cet appeau électronique doté d’un haut-parleur de 15 watts et d’un diffuseur de basses fréquences. Visitez le site naturalbornhunter.ca pour en savoir plus.

► Prix : 220 $

Bien protégée

Que ce soit dans l’embarcation, dans la cache de chasse ou sur le balcon du chalet, madame ne se fera pas importuner par les insectes volants si vous lui offrez un chasse-moustiques Thermacell de la série E illuminé EL55CA. Il crée une barrière de protection de 6 m (20 pi) et est également équipé d’un éclairage réglable de 50 à 200 lumens. Rechargeable, il agira comme un bouclier pendant plus de douze heures. Son autonomie sera de cinq heures si vous activez la lumière à puissance maximale. Portatif, sans fumée et inodore, il s’agit du compagnon idéal pour la saison estivale. Pour le commander ou en apprendre davantage, lorgnez du côté du site sportsexperts.ca.

► Prix : 85 $

De belles histoires

Marco Chabot et l’équipe de Chasseur de Nature proposent deux livres contenant le plus grand nombre de recueils d’histoires québécoises publiés à ce jour sur la chasse au chevreuil et à l’orignal. De vrais récits cocasses, des anecdotes incroyables, des exemples de détermination et des démonstrations de savoir-faire ; tout ça raconté par de réels adeptes. Des livres à lire durant la chasse ou pendant la saison morte qui plairont autant aux passionnées qu’aux néophytes. Pour vous procurer le volume 1 et le volume 2 du livre qui s’intitulent 35 histoires de chasse, composez le 418 392-2650 ou visitez la section boutique du site chasseurdenature.com.

► Prix : Moins de 20 $ chacun

