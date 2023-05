Détester Martineau et Bock-Côté est devenu un critère d’embauche

Haïr les chroniqueurs Richard Martineau et Mathieu Bock-Côté est devenu un critère d’embauche pour un organisme à but non lucratif de l’Estrie, qui se cherche un agent aux communications.

«Tu griches des dents en lisant Richard Martineau et Mathieu Bock-Côté? Cette offre est pour toi!» lisait-on, cette semaine, sur la page Facebook de Solidarité populaire Estrie (SPE), dans un message ciblant les populaires chroniqueurs du Journal.

La publication faite pour mousser l’offre d’emploi de l’organisme «pour la défense collective des droits» a depuis été supprimée, puis remplacée par une nouvelle ne mentionnant pas les chroniqueurs.

«Je suis désormais un critère d’embauche!» a ironisé Mathieu Bock-Côté (MBC) en publiant la capture d’écran du message sur son compte Twitter.

Message haineux

Joint par Le Journal, celui-ci a vu dans cette publication un message haineux, «voire un rituel que de vomir sur deux personnes devenues des cibles en raison de leurs textes d’opinion».

«Si vous voulez entrer dans l’entreprise, vous devez taper sur ces deux-là, c’est la Pinata d’entrée. Si vous tapez sur Martineau et Bock-Côté, vous faites partie du club», remarque-t-il.

Il associe également ces comportements à la mouvance de la gauche québécoise. «C’est très woke. [...] C’est presque un signe de vertu de nous insulter. Et ils ont poussé l’audace plus loin en faisant de cette haine contre nous, un critère d’embauche.»

Selon les informations recueillies sur son site internet, l’organisme SPE a été mis sur pied, en 1986, afin de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, sociaux et culturels de la population de l’Estrie dans le but d’obtenir une plus grande justice sociale.

Syndicats et étudiants

La liste des groupes membres est principalement composée d’associations syndicales et étudiantes ainsi que de groupes communautaires de l’Estrie.

Au départ, Mathieu Bock-Côté croyait qu’il s’agissait d’une association bénévole formée de «quelques hurluberlus», avant de constater qu’il y avait des organisations sérieuses derrière la SPE.

«Il faudrait leur demander à chacune de ces organisations-là, si elles cautionnent ces propos», dit-il.

Pour sa part, Richard Martineau trouve également inquiétant que l’obtention d’un emploi dépende des allégeances ou des opinions d’un candidat. Pour lui, c’est comme retourner dans les années 50.

«Si t’étais communiste, t’étais barré de certaines jobs et là si t’aimes certains chroniqueurs tu ne peux pas avoir la job [...] Je comprends l’ironie de l’affaire, ils cherchent des gens de la gauche, mais je trouve ça assez malvenu. Je ne suis pas sûr que les gouvernements qui financent ce genre d’organismes-là seraient très contents de ça», conclut Martineau.

