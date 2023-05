CLOUTIER, Rénald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, aimé et entouré de ses proches, est décédé paisiblement monsieur Rénald Cloutier, époux de feu dame Denise Gingras, fils de feu dame Andréa Gagnon et de feu monsieur Gérard Cloutier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 14 h 30 à 17 h 30.Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie Cloutier, Chantal Cloutier (Marc Ethier) ; ses petites-filles qui le rendaient si fier : Marie-Charlotte, Florence McGuire (Frédéric Léveillé) ; son arrière-petite-fille adorée : Marine; ses belles-sœurs : feu Micheline Gingras (feu André Dompierre), Claudette Gingras (feu Raymond Pageau). Il laisse également dans le deuil le père de ses petites-filles : Martin McGuire, qu'il considérait comme un fils, son fidèle ami : Claude Leclerc (Diane Lessard) qui était un frère pour lui ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis, partenaires d'affaires et sa compagne de longue date Linda Audet qui l'a soutenu et accompagné tout au long de sa maladie ainsi que son fils : Yannick Lapointe, pour qui il avait beaucoup d'affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à la Fondation québécoise du cancer. www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/