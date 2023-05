CORRIVEAU, Eugenien



À l'Hôpital de Gatineau, le 17 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé monsieur Eugenien Corriveau, époux de feu madame Fernande Casault. Il était le fils aîné de feu madame Eugénie Dumas et de feu monsieur Adélard Corriveau. Il demeurait à Gatineau depuis 1 mois seulement; il a demeuré à Charny (Lévis) et à Saint-Vallier auparavant.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,au :de 9 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil sa fille France (Ken Cameron), ses petits-enfants Philippe, Kevin et Sarah Cameron; ses frères et soeurs Gisèle (feu Alfred Roy), Cécile (feu Paul-André Gagnon), Fernand (feu Raymonde Fournier), feu Fernande (feu René Parent), feu Soeur Marie-Laure, feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), feu Bernadette (feu Philippe Lamonde), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand et Jean-Luc ; ses beaux-frères et belles-soeurs feu Léopold, feu Antoinette, feu Pierre (feu Thérèse Gaudreau), feu Juliette, feu Émérentienne (feu Lionel Labelle), feu Raymond (feu Gisèle Brosseau), feu Annette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de Gatineau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 800, boul. De Maisonneuve Est, Bureau 800, Montréal Qc H2L 9Z9 ou à la Fondation Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, Bureau 500, Montréal, (Québec) H2A 1B6, www.diabete.qc.ca.