En mode lecture: un terrifiant monde parallèle

Revisités par Stephen King, les contes de fées ont rarement été aussi noirs. Et captivants.

Ensorcelant. C’est le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pense à ce tout nouveau Conte de fées signé King. Et pourtant, l’auteur prend vraiment son temps avant de nous plonger dans le feu de l’action.

Dans le premier tiers du livre, on appren-dra ainsi à connaître Charlie Reade, un jeune de 17 ans qui en a bavé durant son enfance : sa mère a été happée par une voiture alors qu’il venait à peine de commencer le primaire et pendant plusieurs années, son père n’a rien trouvé de mieux à faire que de sombrer dans l’alcool.

Comme bien des gamins de la petite ville de Sentry’s Rest, dans l’Illinois, Charlie a grandi en craignant un peu la grosse demeure victorienne perchée en haut de la colline, celle que la plupart des gens se plaisent à surnommer la Maison de Psychose.

Remise en question...

Un jour, en passant devant à vélo, il entendra quelqu’un appeler au secours. Howard Bowditch, le vieillard grincheux qui y habite, s’est cassé une jambe en tombant d’une échelle et comme il n’a aucun ami, il demandera à Charlie de veiller sur sa chienne Radar tout le temps qu’il devra rester à l’hôpital.

Charlie fera beaucoup plus : une fois Bowditch de retour chez lui, il ira jusqu’à sacrifier ses entraînements de baseball pour prendre soin du vieil homme. Et ce, même s’il y a au fond du jardin une remise fermée avec un gros cadenas de laquelle s’échappent quantité de bruits bizarres...

Les deux tiers restants du livre sont consacrés à cette étrange remise et, chapeau, l’histoire est tout simplement renversante.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Ces gens-là

Pour Manuel Duarte, rien ne va plus : il n’arrive pas à travailler sur le manuscrit qu’il aurait dû envoyer à son éditeur il y a déjà trois ans, il est toujours à court d’argent, il encaisse difficilement le fait d’être à nouveau célibataire et surtout, il a du mal à accepter la façon dont son pays, le Brésil, a évolué. Une lecture agréable qui ne manque pas d’humour.

Les Promises

Alors que les Allemands sont sur le point d’envahir la Pologne, les épouses de hauts dignitaires nazis sont assassinées les unes après les autres. Et pour débusquer le meurtrier, un hauptsturmführer de la Gestapo, une psychiatre alcoolo et un psychanalyste spécialiste des rêves devront unir leurs efforts. Un bon Grangé bien ficelé.

Explorez la baie Georgienne

Avec les vacances d’été qui s’en viennent, nombreux sont celles et ceux qui iront en Ontario pour profiter des plages et des attractions de la baie Georgienne. Ce petit guide sera donc le parfait complément des estivants soucieux de découvrir les plus beaux endroits de la région et de mieux planifier leur voyage.

La cuisine vietnamienne illustrée

Si on souhaite en découvrir un rayon sur la cuisine vietnamienne, c’est vraiment le livre qu’il nous faut. Des meilleures techniques de cuisson aux confiseries les plus populaires, en passant par la préparation du gâteau de porc (un incontournable du jour de l’An !), du poisson caramélisé, des soupes ou du bánh mì, il nous montre tout en s’appuyant sur d’adorables illustrations. Un très joli livre.

Frissons garantis

Action ou vérité

Ce dixième titre de la série consacrée aux enquêtes du commandant Helen Grace commence de manière assez brutale : un type se fait brûler vif dans la baraque en préfabriqué d’un dépotoir de voitures, une femme est morte poignardée en cherchant à empêcher qu’on lui vole sa BMW, un homme d’affaires millionnaire est tué au cours d’un cambriolage, une ado de 16 ans est retrouvée dans un parc avec l’arrière du crâne complètement réduit en bouillie...

En clair, la ville britannique de Southampton apparaît plus violente et plus dangereuse que jamais. Ce qui sera loin de plaire à Helen Grace.

Un vrai casse-tête

Si aucun élément ne semble relier toutes ces affaires sordides, Helen pressentira assez vite qu’en fait, elles pourraient bien avoir un dénomi-nateur commun. Mais pour le prouver, elle sera vraiment très, très loin de profiter de conditions gagnantes : au sein de sa propre équipe, il y a beaucoup de tensions. Un euphémisme, l’un de ses collègues étant carrément décidé à faire tout ce qu’il faut pour la détruire.

Si les premiers chapitres ne révolutionnent rien – pour être honnête, on les a presque trouvés ennuyeux ! –, la suite nous réserve plusieurs rebondissements surprenants. En fin de compte, un bon polar.