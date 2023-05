Réservez maintenant dans ces restaurants pour la fête des mères

À une semaine de la fête des Mères, si vous n’avez pas encore pensé comment souligner cette belle occasion de lui montrer combien vous l’aimez, il n’est pas trop tard !

Selon les goûts et l’humeur de votre maman, plusieurs restaurants s’apprêtent à la recevoir, bien accompagnée des gens qu’elle aime.

Que ce soit pour le brunch ou le souper, voici quelques suggestions de restaurants où célébrer la fête des Mères !

Joséphine

Photo fournie par Joséphine

Si votre douce maman raffole des fruits de mer, direction le Joséphine ! La saison du crabe tire peut-être à sa fin, mais celle du homard, elle, bat son plein. On savoure ce délicieux crustacé sur un plateau de fruits de mer accompagné d’huîtres, de crevettes et de pétoncles, en risotto, ou accompagné de légumes de saison que le nouveau chef David Bernard aura dénichés. À boire, on plonge tout droit dans la carte des cocktails signatures, avant de se laisser tenter par une bouteille de bulles... Parce qu’elle le mérite bien !

▸ josephine-restaurant.ca

▸ 4007, rue Saint-Denis, Montréal

Brasserie les Mordus

Photo fournie par Brasserie les Mordus

Située à même l’hôtel le Clarendon, la Brasserie les Mordus est parfaitement située dans le quartier historique du Vieux-Québec. Ouverte matin, midi, soir et pour le brunch du week-end, on peut s’y arrêter à tout moment pour casser la délicate croûte d’un fish’n’chips, ou pour refaire le plein avec l’une des meilleures chaudrées du coin. L’endroit est très invitant et convivial, et particulièrement bien équipé à recevoir les grandes familles. Certes, les spécialités sont les poissons et fruits de mer, mais le menu laisse aussi place à d’autres plats « carnés » comme une joue de bœuf braisée et un poulet chasseur. Menu enfant offert.

▸ brasserielesmordus.com

▸ 57, rue Sainte-Anne, Québec

Lloyd

Photo fournie par Lloyd

En faisant peau neuve il y a deux ans et en assemblant une jeune, mais surtout talentueuse équipe, le restaurant Lloyd affiche une carte de visite des plus invitantes. Ambiance chic, moderne et lumineuse, c’est toute la famille qui sera séduite par le design au goût du jour, avant même d’attaquer le magistral buffet de la fête des Mères, uniquement offert le 14 mai. Stations de fruits de mer, de plats asiatiques, de viandes, de légumes, de fromages et de pains précéderont l’impressionnante table de desserts, signée par le chef pâtissier Sylvain Vivier.

Le coût est de 95 $/personne. Réservations fortement recommandées.

▸ restaurantlloyd.com

▸ 1050, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal

Brasserie T !

Photo fournie par Comptoir Épicerie signé Toqué !

Le week-end de la fête des Mères sera la dernière chance pour profiter de la table du restaurant Beau Mont, avant qu’elle se mette en mode brasserie. En effet, le Beau Mont laissera place à la Brasserie T !, venant ainsi s’ajouter à la succursale du Quartier DIX30.Si l’idée de célébrer maman à la maison fait surface, le Comptoir--épicerie signé Toqué !, à la même adresse, prépare un coffret spécial brunch de la fête des Mères à réchauffer à la maison. Huîtres gratinées, cromesquis à la dinde et foie gras, croissants avec confiture maison, saucisses maison, asperges et têtes de violon avec œuf de cane, ainsi que quelques mignardises supplémentaires complètent ce petit festin. Le coffret est offert du 12 au 14 mai, à venir récupérer directement au comptoir.

▸ restaurant-beaumont.com

▸ 950, avenue Beaumont suite 105, Montréal

La Quintessence

Photo fournie par le restaurant La Quintessence

Le restaurant La Quintessence, du chic hôtel 5 étoiles du même nom situé aux abords du lac Tremblant dans les Laurentides, invite toutes les mamans le dimanche 14 mai à un brunch de style buffet. À 79 $ par personne (6 à 12 ans 39,50 $, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans), on pourra parcourir les quatre stations au son d’un musicien. Œufs bénédictine, crêpes, gaufres, fromages et charcuteries, saumon en gravlax, longe de porc à l’érable, sans oublier la station de desserts... De quoi se régaler, bien accompagné, dans un environnement enchanteur.

▸ hotelquintessence.com

▸ 3004, chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant

Les Botanistes

Photo fournie par Les Botanistes

On n’est pas aux Floralies Jouvence, mais bien au restaurant Les Botanistes, par le trio de chefs Jean-Luc Boulay, Arnaud Marchand et Emeline Péro. Ici, le vert n’est pas uniquement dans le décor : il l’est aussi dans les assiettes, où les légumes sont mis en valeur, 12 mois par année. La belle saison à la porte, gageons que têtes de violon, radis et petits pois trouveront place dans l’assiette, toujours agrémentée d’une protéine locale. La saison du homard et les crevettes nordiques battant leur plein, la table des Botanistes saura certainement ravir toutes les mamans. Un menu brunch est aussi offert les samedis et dimanches.

▸ lesbotanistes.ca

▸ 2010, avenue Jules-Verne, Cap-Rouge

Chez Rioux et Pettigrew

Photo fournie par Rioux et Pettigrew

Ce printemps, prenez part aux célébrations entourant le 10e anniversaire du restaurant Chez Rioux et Pettigrew ! Dix ans d’activité, mais aussi 10 ans que le chef Dominic Jacques remportait le concours culinaire Les Chefs. Pour l’occasion, l’équipe propose, chaque semaine, un différent menu 3 services à 49 $, rassemblant les plats coups de cœur depuis l’ouverture. Si c’est le fameux brunch du dimanche qui vous interpelle, assurez-vous de réserver tout de suite avant qu’il soit trop tard.

▸ chezriouxetpettigrew.com

▸ 160 rue Saint-Paul, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com