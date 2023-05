Geneviève O’Gleman sort son 17e livre de recettes – en voici cinq pour vous!

Toujours en quête de nous simplifier la vie tout en priorisant une alimentation saine, la nutritionniste Geneviève O’Gleman lance un 17e livre de recettes sur le thème de la cuisine fraîcheur. Nous inciter à passer moins de temps en cuisine pour profiter davantage des beaux jours, c’est l’objectif du livre Tellement frais, paru aux Éditions de l’Homme.

Tellement frais

Geneviève O’Gleman

Les Éditions de l’Homme, 2023

« J’ai voulu proposer des recettes qui s’apportent bien en pique-nique, ou qui permettent de faire un apéro qui s’étire sur la terrasse. Parfois, il fait trop beau pour cuisiner, c’est alors pratique d’avoir sous la main des plats qui se préparent d’avance, qu’il suffit de sortir et d’apporter dehors. Je pense qu’au Québec, quand l’été arrive, on a envie d’être dehors le plus possible et d’en profiter », lance Geneviève O’Gleman, nutritionniste, à la tête de Savourer, magazine web et émission à ICI télé.

Des salades, sandwichs, tapas et autres plats à manger avec les doigts, tous plus colorés et festifs les uns que les autres, nous mettent l’eau à la bouche en feuilletant Tellement frais. « La fraîcheur, on la retrouve à plusieurs niveaux, dit Geneviève O’Gleman. Il y a le côté croquant, coloré et vif des légumes et des agrumes. Ça peut être un plat sans cuisson, des salades, des desserts glacés, des plats qu’on a envie de manger quand il fait chaud. La fraîcheur s’incarne aussi dans le côté pas compliqué, facile à faire, festif. L’idée, c’est de profiter de l’été, de profiter de la vie. »

Santé, simplicité, saveur

Quand elle développe des recettes avec son équipe, Geneviève O’Gleman a trois critères : « J’appelle ça mes trois “S’’. Il faut que la recette remplisse trois critères : santé, simplicité et saveur. Je ne veux pas de recettes qui n’atteignent pas ces trois objectifs. Une recette santé qui ne goûte rien, ça ne m’intéresse pas. On pense parfois que plaisir et santé ne vont pas ensemble, mais je veux démontrer aux gens que les deux sont possibles. »

Pops à la sangria, seltzers fruités, desserts glacés colorés, le livre Tellement frais est une invitation à la fête. « Les seltzers, très populaires en ce moment, sont ultra-rafraîchissants et faciles à faire. On peut les faire à la maison, avec moins de sucre et moins d’ingrédients de conservation que dans les produits du commerce. Même chose pour les thés et cafés glacés. Dans notre recette de café moka glacé, on suggère de congeler des cubes de café. Il suffit de les déposer dans un verre et d’ajouter du lait. C’est super simple, bien moins cher et meilleur pour la santé ! »

Geneviève O’Gleman nous invite à retrouver notre cœur d’enfant. « Je voulais que ce livre donne envie de passer de bons moments et propage une grosse dose de bonne humeur. Beaucoup de recettes ont été pensées pour être partagées. L’été, avec les voisins qui traversent, les amis qui débarquent, on veut être dehors et vivre de façon spontanée. »

DES TRUCS POUR RÉUSSIR SES PIQUE-NIQUES

Un peu d’organisation permet de passer moins de temps en cuisine et de profiter davantage du grand air, soutient Geneviève O’Gleman dans son plus récent livre de recettes, Tellement frais, où elle donne des conseils pour réussir ses pique-niques.

« En premier lieu, je conseille d’avoir un kit à pique-nique toujours prêt. Il suffit de mettre dans un sac une nappe, des ustensiles, verres à vin, limonadier, etc. Il ne reste ensuite qu’à penser à la nourriture et hop ! On est prêt à partir en pique-nique. Une fois revenu à la maison, on lave et on replace le tout, afin que le kit soit toujours prêt à être utilisé », dit Geneviève O’Gleman.

Au moment de décider du menu, la nutritionniste conseille de miser sur la simplicité. « Mieux vaut pique-niquer souvent en y allant mollo que de viser le pique-nique parfait qui n’existe que sur les réseaux sociaux. Choisissez des plats qui se conservent et se transportent bien, faciles à servir, à partager et à manger ! »

La gestion de la glacière est également primordiale, selon Geneviève O’Gleman. « Assurez-vous que tous les aliments périssables soient gardés au frais dans une glacière, que ce soit au moyen de blocs réfrigérants ou de gourdes d’eau glacée. Remplissez les gourdes aux trois quarts de glace et complétez avec de l’eau. En plus de garder vos aliments froids, elles vous fourniront de l’eau fraîche pour vous hydrater. Pensez aussi à placer les aliments dans l’ordre dans lequel ils seront mangés, afin d’éviter de tout devoir sortir une fois la tablée installée. »

Burger à la jamaïcaine

Vos papilles se croiront sous les tropiques avec ce burger aux saveurs de la Jamaïque.

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

Mangue fraîche (voir Notes) — 1 grosse

Poivron vert (voir Notes) — 1 petit

Oignon rouge — 1 petit

Lime — 1

Flocons de piment fort — 1 ml (1/4 c. à thé)

Porc haché maigre — 675 g (1 1/2 lb)

Piment de la Jamaïque moulu (allspice) — 45 ml (3 c. à soupe)

Sel — 5 ml (1 c. à thé)

Poudre d’oignon — 10 ml (2 c. à thé)

Poudre d’ail — 10 ml (2 c. à thé)

Pains à hamburger — 6

TECHNIQUE

Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre environ 230 °C (450 °F). Trancher la mangue et le poivron en très fines lanières. Couper l’oignon en deux, puis le trancher finement. Déposer dans un bol moyen. Presser la lime au-dessus du bol et ajouter les flocons de piment. Mélanger et réserver au réfrigérateur (voir Bon à savoir!). Dans un grand bol, mélanger le porc, le piment de la Jamaïque, le sel, la poudre d’oignon et la poudre d’ail. Avec les mains, façonner 6 galettes de même diamètre que celui des pains à hamburger. Déposer les galettes sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire 4 ou 5 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. Deux minutes avant la fin de la cuisson des galettes, réchauffer les pains sur la grille du barbecue. Surveiller pour éviter qu’ils brûlent. Déposer les galettes sur la base des pains et garnir de salade de mangue et de poivron. Servir.

BON À SAVOIR !

Afin d’avoir un bel équilibre de saveurs, assurez-vous de choisir une grosse mangue et un petit poivron. Si vous avez seulement de petites mangues sous la main, prenez-en deux. À l’inverse, si votre poivron est gros, n’utilisez que la moitié.

Prenez bien soin de réfrigérer la salade de mangue et de poivron pendant que vous préparez le reste de la recette. Le contraste entre la salade froide et la galette bien chaude est un élément clé de ce burger !

Calories 358 | Protéines 26 g | Lipides 14 g | Glucides 34 g | Fibres 3 g | Sodium 676 mg

Croûtons à la confiture de cantaloup et au prosciutto

Le combo melon et prosciutto, c’est déjà un classique à l’apéro. Voici une version qui l’élève à un autre niveau !

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Donne 36 croûtons

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Repos : 15 min

INGRÉDIENTS

Confiture de cantaloup

Cantaloup — 500 ml (2 tasses) en cubes

Sucre — 60 ml (1/4 tasse)

Citron — 1

Sel

Croûtons

Pain baguette — 1

Prosciutto — 100 g (3 1/2 oz) ou 9 tranches

Fromage ricotta — 250 ml (1 tasse)

Basilic frais — au goût

TECHNIQUE

Couper le cantaloup en deux et, à l’aide d’une cuillère, vider l’intérieur. Peler le cantaloup et couper la chair en cubes pour obtenir 500 ml (2 tasses). Dans une casserole moyenne, hors du feu, déposer le cantaloup et le sucre. Presser le citron au-dessus de la casserole et ajouter une pincée de sel. Chauffer à feu moyen-vif et cuire 15 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit presque complètement évaporé, en remuant à quelques reprises. Retirer du feu. À l’aide d’un pilon à pommes de terre, réduire en purée grossière. Transférer dans un bol moyen et réfrigérer au moins 15 minutes. Préchauffer le four à gril (broil). Placer la grille au centre du four. Couper le pain en tranches d’environ 1 cm (3/8 po) d’épaisseur de manière à obtenir 36 croûtons. Déposer sur une plaque de cuisson. Cuire sous le gril 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Couper les tranches de prosciutto en quatre. Déposer les croûtons dans une assiette de service. Dans l’ordre, répartir la ricotta, la confiture de cantaloup et les morceaux de prosciutto sur les croûtons. Garnir de feuilles de basilic et servir. Cette recette est meilleure assemblée à la dernière minute, mais la confiture se conserve 5 jours au réfrigérateur.

Calories 197 | Protéines 9 g | Lipides 5 g | Glucides 29 g | Fibres 1 g | Sodium 503 mg

Seltzer au concombre et à la rhubarbe

Journée de canicule ? Crinquez le ventilateur et sirotez ce seltzer !

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Portions : 8

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Repos : 1 h

INGRÉDIENTS

Concombres libanais — 3, divisés

Rhubarbe fraîche ou surgelée — 500 ml (2 tasses) en tronçons

Sucre — 180 ml (3/4 tasse)

Eau — 375 ml (1 1/2 tasse)

Glaçons — au goût

Eau pétillante — 1 L (4 tasses)

TECHNIQUE

Trancher finement 1 concombre et le réserver pour garnir les verres. Hacher grossièrement les 2 autres concombres et, au besoin, couper la rhubarbe en tronçons. Dans une petite casserole, déposer les concombres hachés, la rhubarbe, le sucre et l’eau. Porter à ébullition à feu vif. Aux premiers bouillons, réduire à feu doux et laisser frémir 10 minutes. Déposer un tamis au-dessus d’un contenant hermétique et filtrer le sirop. Bien presser à l’aide du dos d’une cuillère pour récupérer le maximum de jus. Réfrigérer le sirop au moins 1 heure. Pour déguster, remplir de glaçons un verre d’une capacité d’environ 300 ml (10 oz). Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de sirop au concombre et à la rhubarbe et compléter avec de l’eau pétillante (voir Note). Garnir de quelques tranches de concombre et servir.

Note : cette recette est meilleure assemblée à la dernière minute, mais le sirop se conserve 2 semaines au réfrigérateur.

BON À SAVOIR !

Pour transformer ce mocktail en cocktail, ajoutez 30 ml (2 c. à soupe) par verre de votre gin québécois préféré.

Calories 84 | Protéines 0 g | Lipides 0 g | Glucides 21 g | Fibres 1 g | Sodium 3 mg

Pops glacés à la sangria

Vous pouvez maintenant profiter de votre drink d’été préféré en format glacé. Avec ou sans alcool, à vous de décider !

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Portions; 6

Préparation : 10 min

Repos : 4 h

INGRÉDIENTS

Vin rouge (voir Bon à savoir!) — 125 ml (1/2 tasse)

Jus de raisin pur — 125 ml (1/2 tasse)

Jus d’orange pur — 125 ml (1/2 tasse)

Eau — 80 ml (1/3 tasse)

Pêches fraîches ou surgelées — 60 ml (1/4 tasse)

Cerises fraîches ou surgelées — 60 ml (1/4 tasse)

Bâtons en bois — 6

Moules à sucettes glacées horizontaux (voir Bon à savoir!)

TECHNIQUE

Dans une tasse à mesurer de 500 ml (2 tasses), mélanger le vin, le jus de raisin, le jus d’orange et l’eau. Couper les pêches et les cerises en dés. Insérer les bâtons dans les moules à sucettes glacées et répartir les fruits. Recouvrir avec le mélange de vin, puis congeler au moins 4 heures. Servir.

Se conserve 3 mois au congélateur.

BON À SAVOIR !

Pour une version sans alcool, remplacez le vin rouge par la même quantité de jus de raisin, tout simplement.

Privilégiez les moules à sucettes glacées horizontaux qui permettent de bien répartir les fruits dans tout le pop et de les maintenir en place pendant la congélation. Les moules à sucettes glacées verticaux font aussi très bien l’affaire. Toutefois, les fruits auront tendance à se déposer au fond des moules.

Calories 46 | Protéines 0 g | Lipides 0 g | Glucides 7 g | Fibres 0 g | Sodium 5 mg

Glace à la framboise et à la mangue

Un délice à mi-chemin entre le sorbet et la crème glacée... Il ne vous manque que la crème solaire et vos lunettes fumées.

Photo O’Gleman Média / Maude Chauvin

Portions; 12

Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

Mangue surgelée — 1 sac de 600 g ou 1,25 L (5 tasses) en cubes

Eau — 125 ml (1/2 tasse), divisée

Lait condensé sucré (voir Bon à savoir!) — 1 boîte de 300 ml, divisé

Framboises surgelées — 1 sac de 400 g ou 1 L (4 tasses)

TECHNIQUE

Dans le récipient du robot culinaire, déposer la mangue, 60 ml (1/4 tasse) d’eau et la moitié du lait condensé. Mixer jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Au besoin, arrêter l’appareil et remuer la préparation avant de mixer de nouveau pour mélanger uniformément. Transvider dans un grand contenant hermétique. Dans le récipient du robot culinaire, sans le rincer, déposer les framboises, le reste de l’eau (60 ml • 1/4 tasse) et le reste du lait condensé. Mixer jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Transvider le mélange à la framboise sur le mélange à la mangue. À l’aide d’une cuillère, mélanger partiellement pour créer un effet marbré. Servir immédiatement ou congeler (voir Bon à savoir!).

Se conserve 3 mois au congélateur.

BON À SAVOIR !

Le lait condensé sucré est en fait un lait concentré auquel on a ajouté du sucre. Il a une texture onctueuse et est utilisé dans la préparation de desserts. À l’épicerie, vous le trouverez en conserve, dans la section des produits de pâtisserie.

La glace a une texture de crème glacée molle lorsqu’elle vient d’être préparée. Si vous désirez obtenir une texture plus ferme, congelez-la avant de la déguster.

Calories 133 | Protéines 3 g | Lipides 3 g | Glucides 25 g | Fibres 2 g | Sodium 42 mg