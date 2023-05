Découvrez Georges Bonhomme, cet Haïtien méconnu qui a rénové le Vieux-Montréal

Georges Bonhomme est né aux Gonaïves, la Cité de l’Indépendance d’Haïti, une ville avec des habitants au caractère bien trempé.

Après des années de scolarité dans sa ville natale chez les Frères de l’instruction chrétienne, il termine ses études à Saint-Louis de Gonzague, l’un des grands collèges classiques de Port-au-Prince. Après ses classes de philosophie, il s’inscrit à la faculté des Sciences appliquées en génie et, une fois diplômé, il est engagé au Palais national comme ingénieur responsable des monuments historiques.

Dans les mois qui suivent, il est ­envoyé comme ingénieur à l’Organisme de développement de la vallée de ­l’Artibonite, où il fait l’objet, avec plusieurs de ses collègues ingénieurs, d’une arrestation arbitraire par la police du régime. Il sera relâché dans les jours qui suivront sans savoir les motifs de son arrestation.

Pas la suite, il obtient une bourse d’études au Centre de recherches d’urbanisme de Lima et sera impliqué dans des chantiers d’urbanisme, entre autres, à Chincha Alta.

Après son séjour péruvien, sa famille lui déconseille fortement de retourner en Haïti. Après un séjour en France, il s’installe à New York, où il travaille pour la firme Madigan-Hyland sur différents projets d’urbanisme.

Séduit par Montréal, il obtient un poste de préposé à la Planification urbaine à la Ville et s’y installe.

Son parcours professionnel

Dès son entrée en fonction, sa préoccupation humaniste face aux problématiques sociétales d’habitation concernant les personnes âgées ou en situation de handicap physique et ayant des revenus modestes sera au cœur de ses combats. Dans cette optique, en 1966, il développera le projet de logements sociaux à Pointe-Saint-Charles, premier modèle québécois de résidence pour personnes âgées. Dans sa préoccupation de combler les besoins d’habitation des personnes à faibles revenus, il sensibilisera les dirigeants et décideurs de la Ville de la nécessité de construire plus de 1000 logements sociaux dans la zone de Décarie.

Parmi ses réalisations d’envergure au sein du Service de l’habitation et du développement urbain, il a participé à la mise en œuvre de grands projets immobiliers totalisant des investissements publics et privés de plus de 3,5 milliards $. Il a collaboré également à l’élaboration du nouveau cadre réglementaire avec l’abrogation et le remplacement de 72 règlements de zonage.

Parmi les chantiers majeurs d’importance notoire, la rénovation du Vieux-Montréal avec notamment la revitalisation de la place Jacques-Cartier, de la rue de la Commune et du Champ-de-Mars a été, sans aucun doute, l’un des projets les plus symboliques de sa carrière. Ce projet complexe et colossal impliquait les trois paliers de gouvernement et englobait un montage financier complexe.

Georges Bonhomme

Durant sa carrière à la Ville de Montréal, Georges Bonhomme a gravi plusieurs échelons, de préposé à la planification urbaine, quand il a commencé, jusqu’à directeur du module à la gestion du développement du Service de l’habitation et du développement urbain.

Gestionnaire ayant un souci d’équité et de reconnaissance des compétences, il a toujours considéré ses supérieurs­­­ et ses subordonnés à leur juste valeur et a contribué à l’embauche de personnes issues des minorités culturelles.

Georges Bonhomme a pris sa retraite sous l’administration Bourque.

Ses projets d’urbanisme ont été remarquables sur le plan des développements urbain, social, patrimonial et touristique et ont largement contribué à consolider l’image de marque et la notoriété internationale de Montréal.

