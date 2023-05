Je dois effectuer des travaux de fondations, par où commencer?

Les travaux de fondation sont parmi ceux qui font le plus peur aux gens, et avec raison. Ce sont des travaux qui peuvent s’avérer très coûteux, qui ont un impact sur la structure complète de la maison et qui génèrent beaucoup de travaux connexes.

En gros, si on peut les éviter, c’est franchement mieux pour notre portefeuille et notre niveau de stress. Il ne faut donc pas lésiner sur l’entretien des fondations. Mais si on doit se lancer dans des travaux majeurs, on veut être très bien accompagné.

Gabriel Isabel, le président du Groupe Fondabec, a accompagné l’une de nos membres au fil d’un gros projet de fondation cette année, qui s’est très bien déroulé. Voici ses meilleurs conseils pour reconnaître les signes de problèmes courants, pour suivre adéquatement les règles d’entretien, pour réaliser les travaux majeurs et pour comprendre les erreurs à éviter.

Les signes de problèmes courants

Quand on regarde des fondations, il y a 3 signes qui peuvent nous alarmer, parfois à raison, parfois à tort : le béton qui s’effrite, les fissures et l’efflorescence.

Le béton qui s’effrite

Un effritement de surface est très commun et est généralement dû à un taux d’humidité élevé. Il ne révèle pas un problème de fondation. S’il y a un effritement majeur (si on est capable de rentrer un tournevis dans la fondation, par exemple), ça, c’est autre chose.

Les fissures

La majorité des fondations comportent de petites fissures qui ne sont pas graves du tout. Une fissure plus large, dans laquelle on pourrait rentrer un crayon par exemple, pourrait s’avérer plus problématique. Si la fissure est vieille et ne semble pas avoir bougé depuis longtemps, il est probable que la fondation se soit stabilisée. Si la fissure continue de s’accentuer et qu’il y a des problèmes avec la brique ou la structure qui pourraient y être liés, il faut s’en occuper. En cas de grosses fissures, c’est important de consulter des experts afin de comprendre la cause et de mettre en place une solution appropriée.

« Obtenir un bon diagnostic est très important, insiste Gabriel Isabel, président du Groupe Fondabec. Il faut faire attention aux diagnostics alarmants. C’est sûr que les fondations des années 1930 n’ont pas les mêmes standards qu’aujourd’hui. Ça ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas continuer à faire leur travail pendant de nombreuses années. Allez chercher plusieurs opinions quand vous recevez un diagnostic alarmant. »

L’efflorescence

L’efflorescence est un élément à considérer, mais ce n’est pas alarmant en soi.

C’est un signe qu’il y a de l’eau qui rentre dans le béton et qu’il faut trouver une façon d’éloigner l’eau des fondations (en imperméabilisant les fondations ou en installant un drain selon la situation de la maison par l’extérieur par exemple), parce que de l’eau qui gèle à l’intérieur des fondations dégrade le béton.

L’entretien des fondations

Éloigner l’eau des fondations

L’eau est l’ennemi des fondations (et des maisons en général) et il est primordial de tout mettre en place afin qu’elle ne détériore pas vos fondations. Pour éviter les problèmes de fondations (et on veut les éviter !), il est important de respecter ces 4 règles. Si vos fondations sont récentes (après 1970), seulement les 2 premières règles s’appliquent.

1- Faire une pente de drainage positive.

2- Installer un drain français / entretenir le drain français.

Photo fournie par Groupe Fondabec

3- Installer une membrane imperméable à l’extérieur des fondations.

Photo fournie par Groupe Fondabec

4- Remplir les fissures extérieures avec du polyuréthane.

Chauffer le sous-sol

Dans le passé, lorsque les maisons étaient chauffées avec des calorifères à l’eau chaude, les tuyaux d’eau passaient dans le sous-sol et éliminaient l’humidité. Avec le changement vers les plinthes électriques, beaucoup de sous-sols et de vides sanitaires sont laissés sans chauffage, et l’humidité s’y accumule. En chauffant le sous-sol, on élimine la majorité des problèmes liés à l’humidité. Mais chauffer le sous-sol, est-ce cher ? Pas vraiment. La chaleur monte et chauffera également l’étage et, surtout, c’est un élément d’entretien important pour les fondations qui vous évitera de gros montants en travaux de réparation !

Vieilles fondations ? Ne pas isoler de l’intérieur !

Élément extrêmement important : les vieilles fondations (faites avant 1970) n’ont pas la même composition qu’aujourd’hui et doivent respirer. Elles ne doivent donc pas être isolées de l’intérieur, surtout pas avec un produit pare-vapeur comme de l’uréthane. Dans le même ordre d’idée, le sol ne doit pas être recouvert d’un polythène parce que ça apporterait de l’humidité sur le bord des fondations. Alors on le laisse à l’air libre ? C’est la meilleure option pour les fondations.

Il n’y a toutefois aucun problème à isoler les fondations depuis l’extérieur, par exemple. Dans ce contexte, l’uréthane pourrait servir de membrane imperméable et d’isolant à la fois.

Vieilles fondations ? Laisser un jeu d’air au sol et au mur

On voit souvent des sous-sols utilisés comme entrepôts et ça crée des problèmes d’humidité lorsque les fondations sont âgées (on s’en souvient, elles doivent respirer). Il est important de ne rien coller au mur, que ce soit des boîtes ou des meubles, et de laisser un jeu d’air au sol sous les meubles ou sous les boîtes.

Les travaux majeurs de fondation

Remplacement d’un mur de fondation

Photo fournie par Groupe Fondabec

Pour remplacer les murs d’une fondation, il existe deux techniques. On peut soutenir la maison avec des étais (par étaiement) ou la soulever avant d’enlever le ou les murs existants et couler un mur de béton neuf.

Pieutage de fondations

Photo fournie par Groupe Fondabec

Lorsque le sol s’affaisse (ce qui est fréquemment le cas dans les zones où le sol est argileux, par exemple), la solution proposée est le pieutage. Ça consiste à installer des pieux (ce que je décris personnellement comme de grosses vis) sous les murs de fondation afin que les mouvements du sol n’aient pas d’impact sur les murs.

Photo fournie par Groupe Fondabec

Les travaux en sous-œuvre

On parle de travaux en sous-œuvre quand on vient faire des travaux sous les fondations existantes, souvent dans le but d’allonger les fondations afin d’avoir un plus haut plafond au sous-sol.

Photo fournie par Groupe Fondabec

Le remplacement d’un mur de fondation, le pieutage de fondation et les travaux en sous-œuvre sont dispendieux, difficiles, et ne peuvent pas être faits par n’importe qui. Le problème doit être bien diagnostiqué pour que l’on arrive à la bonne solution. Le type de sol est un élément très important à prendre en considération. On choisit un entrepreneur qui a une bonne réputation, de bonnes références, qui est spécialisé dans le type de travaux qui doivent être faits et qui a d’excellentes assurances.

Photo fournie par Groupe Fondabec

Photo fournie par Groupe Fondabec

Les erreurs à éviter

Selon Gabriel Isabel, de Fondabec, les trois plus grosses erreurs à éviter quand on se lance dans des travaux majeurs de fondation sont les suivantes : faire des travaux qui ne sont pas nécessaires, ne pas faire les travaux de fondation en premier et ne pas avoir le plan global de ses rénovations.

Faire des travaux qui ne sont pas nécessaires

Les travaux de fondation sont coûteux. On ne devrait pas se lancer dans ce type de travaux sans avoir préalablement consulté plusieurs experts, avec des spécialités différentes, et avoir reçu un diagnostic clair et une solution appropriée à l’ampleur du problème.

Par exemple, des entreprises spécia-lisées dans les éléments suivants pourraient être intéressantes à consulter : remplacement de fondations, réparations de fondations, remplissage de fissures, pieutage de fondations.

Ne pas faire les travaux de fondation en premier

Les travaux de fondation sont des travaux majeurs qui affectent l’intégrité de la structure du bâtiment et qui entraînent beaucoup de travaux connexes. Il est très fréquent qu’une maison craque jusqu’au toit après des travaux de fondations, et que des portes ou fenêtres ne soient plus à niveau. Dans la mesure du possible, on débute par les travaux de fondation et ensuite on s’attaque aux travaux de structure, de briques, de balcons et de portes et fenêtres.

Ne pas avoir le plan global de ses rénovations

L’ampleur des travaux de fondation peut être écrasante, et on pourrait être tenté de ne pas penser aux étapes suivantes. Ce serait une erreur.

Avant de vous lancer dans n’importe quels travaux, il convient d’avoir une vision claire de votre objectif à moyen et long terme, et de planifier chaque étape en fonction de cet objectif, sans quoi vous serez limité à l’avenir par des décisions que vous prendrez maintenant ou, pire encore, vous devrez revenir en arrière à des coûts faramineux !

Vous sentez-vous maintenant équipé pour envisager vos travaux de fondation avec plus de confiance ? Un dernier conseil : prenez votre temps, ne paniquez pas, allez chercher plusieurs expertises et entourez-vous de gens de confiance. Dans le doute, attendez.

Photo fournie par Marie-France

Les filles de la construction sont des passionnées de construction, de rénovation et d’entretien de maison. Grâce à leur coaching et leurs formations dynamiques 100 % en ligne, elles éduquent et soutiennent les propriétaires de maison pour qu’ils puissent bien comprendre les travaux d’entretien et de construction à faire sur leur propriété. Leur but, c’est de rendre les propriétaires les plus indépendants possibles et de leur donner tous les outils pour pouvoir faire des choix stratégiques et rentables, pour bien comprendre les travaux de rénovation et être capables d’en réaliser plusieurs eux-mêmes.

Grande nouvelle ! Les filles de la construction écriront une chronique mensuelle et des dossiers spéciaux dans le cahier CASA afin de vous aider à réaliser les travaux que vous pourriez avoir à faire chez vous. Vous pouvez les suivre sur Instagram @lesfillesdelaconstruction pour obtenir plein d’autres trucs de rénos.