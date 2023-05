Londres: le premier ministre du Canada célèbre le couronnement du roi Charles III

Accompagné d’une délégation canadienne, le premier ministre Justin Trudeau a assisté samedi au couronnement du roi Charles III à Londres pendant que des célébrations avaient lieu à Ottawa.

«Aujourd’hui, nous célébrons le règne de Sa Majesté le roi Charles III et réitérons l’engagement indéfectible du Canada envers le Commonwealth», a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

Ce dernier est arrivé au Royaume-Uni avec son épouse Sophie Grégoire Trudeau vendredi soir afin d’assister à l’événement ainsi qu’aux célébrations.

AFP

«Lors de cette occasion mémorable, rappelons-nous les valeurs que nous partageons, à savoir l’inclusion, la diversité et le respect des droits de la personne, pendant que nous continuons à bâtir ensemble un avenir meilleur pour tous les membres du Commonwealth», a ajouté le premier ministre.

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, ainsi qu’une délégation composée de dirigeants autochtones, de jeunes Canadiens et d’autres éminents Canadiens ont également pris part aux festivités à Londres.

AFP

«Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le dernier couronnement, ce qui nous offre l'occasion de réfléchir aux changements survenus depuis, dans notre pays, dans le Commonwealth et dans le monde entier. [...] Et si la Couronne a également évolué au cours de cette période, elle demeure un pilier de notre démocratie robuste et stable et de notre pays si diversifié», a mentionné Mme Simon.

Des célébrations jusqu’à Ottawa

Afin de marquer le couronnement du nouveau monarque britannique, le gouvernement canadien dévoilera samedi la nouvelle couronne royale, le nouveau drapeau royal ainsi qu’un timbre canadien et des pièces de collection conçues spécialement pour l’événement.

AFP

Notons également que la Banque du Canada a confirmé samedi que le portrait de la reine Elizabeth II sera désormais remplacé par celui de son fils, le roi Charles III.