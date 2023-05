«Les enfants signifient la richesse et la prospérité» -Claudette Dion

Claudette Dion est une personne qui a trouvé sa place au soleil, qui était occupée par sa sœur, Céline. Tout au long de notre conversation, elle a continuellement fait l’éloge de ses parents et de ses frères et sœurs.

Elle me réitérait que les gens veulent connaître sa relation avec sa sœur, Céline, qu’elle m’a décrite comme une relation d’amour pour sa sœur et de fierté pour ce que Céline a apporté à la famille Dion. Cependant, je lui ai répondu qu’en fin de semaine, c’était le lancement du film de Céline, mais qu’aujourd’hui, c’était la journée de Claudette, la marraine de Céline.

Fille d’Adhémar et de Thérèse Tanguay-Dion, Claudette, la troisième d’une famille de quatorze enfants, est née à La Tuque. Elle est la directrice générale et porte-parole de la Fondation Maman Dion. Et il ne faudrait pas oublier sa passion pour la musique et le monde artistique.

Ton père ne voulait pas avoir d’enfants.

Papa voulait être un homme d’affaires riche et prospère. Maman lui a fait comprendre que les enfants pour elle signifiaient la richesse et la prospérité familiale.

Tu as demeuré à La Tuque jusqu’à l’âge de 4 ans.

Mon père quittait la maison souvent, car il travaillait comme draveur. Maman trouvait que la maison était devenue trop petite pour la famille qui grandissait chaque année.

En route vers Charlemagne.

Ma tante avait trouvé un emploi à mon père comme rembourreur et nous demeurions sur la rue Saint-Jacques. Ma mère a ensuite convaincu mon père de construire une maison avec des loyers au deuxième étage qui permettraient de payer les taxes de la maison.

Destination finale : le 130, rue Notre-Dame.

Mon père a expliqué à ma mère que c’était bien beau de payer les taxes, mais les nombreux voyagements des enfants à leurs activités en voiture ou en autobus étaient devenus une mission impossible.

Ton père était boucher.

Il était boucher pour une coop, et à vrai dire, cela lui permettait de nous gâter, car il revenait à la maison avec des morceaux de jambon, de porc et de bœuf qui n’étaient pas vendus.

Tes parents ont prêché par l’exemple.

Mon père travaillait très fort et maman était la première levée pour nous préparer notre déjeuner, et la dernière à se coucher afin de s’assurer que ses enfants ne manquaient de rien.

La musique fait partie intégrante de la famille.

Ma mère au violon et mon père à l’accordéon sont des moments mémorables que je chéris encore aujourd’hui.

Arrêtez de chialer et chantez.

La voix de ma mère résonne encore dans mes oreilles, car souvent on chialait en lavant la vaisselle. « Adhémar, joins-toi à nous avec ton accordéon ». Nous chantions en famille : Les Cloches de l’amour.

Ton père était innovateur.

Nous étions quatre à partager chaque chambre. Papa a construit des tiroirs dans les murs avec notre nom devant chaque tiroir. Oui, il a bel et bien fait des tiroirs dans les murs de nos chambres.

« J’ai confiance en toi ».

Lorsque mes parents jouaient de l’accor-déon et du violon à des mariages, je gardais les plus jeunes de la famille. Je n’oublierai jamais les paroles de ma mère lorsqu’elle quittait la maison : « Claudette, j’ai confiance en toi ».

Ton premier emploi.

Mon père travaillait au Metro Quintal et à 13 ans, les fins de semaine, je travaillais avec lui dans une entreprise de vêtements. Sans oublier les fois que j’allais passer un petit coup de vadrouille et laver les planchers chez grand-maman.

Étais-tu sportive à l’école ?

Je participais à des compétitions de saut en hauteur contre les autres écoles. J’aimais le patinage de vitesse, mais j’avais un problème que j’ai dû surmonter. À la maison, il n’y avait plus de patins blancs de filles de ma grandeur, alors je patinais avec les patins de mes frères.

Les vacances en famille.

C’était impossible que nous embarquions tous dans la voiture de mon père, alors mon oncle se joignait à nous pour aller à La Tuque. Maman voulait qu’on découvre la Gaspésie, surtout que le lac Tanguay porte le nom de notre grand-père, un grand bâtisseur de la région.

Tu as gagné plusieurs concours de danse.

Mon frère, Clément, et moi, fréquentions l’école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Nous avons remporté plusieurs concours de danse grâce à l’appui de notre professeur de musique qui nous donnait des cours de danse sur l’heure du midi.

Le téléphone était presque hors limite.

Il ne faut pas oublier que nous étions plusieurs à la maison. L’usage du téléphone, qui était accroché au mur, était limité à deux minutes par appel.

Le baptême des jumeaux t’a laissé un souvenir inoubliable.

Les invités arrivaient à l’église. Maman avait passé la nuit à tricoter leurs petits bonnets pour ensuite préparer à manger pour la visite. « Maman tu portes donc une belle robe neuve ».

Ce n’était pas une robe neuve.

Non, c’était sa robe de Noël dont elle avait raccourci la longueur et coupé les manches afin qu’elle soit à la mode. J’étais en admiration devant ma mère, en la voyant tenir fièrement les jumeaux dans ses bras, dans sa tenue qu’elle avait ajustée. Une maman exceptionnelle.

La crèche St-François d’Assise a marqué ta vie.

Lorsque j’ai visité la crèche St-François d’Assise, à Pointe-aux-Trembles, j’étais bouleversée de voir tellement de jeunes abandonnés ou des orphelins. J’ai suivi un cours de puériculture pour aider ces enfants, dont un jeune de huit mois et sa sœur de deux ans à qui je devais apprendre à marcher.

Tu as une belle famille.

Depuis maintenant 30 ans, mon conjoint, Serge, est un homme formidable qui me souligne après chacun de mes spectacles qu’il m’admire autant que la première fois qu’il m’a rencontrée. J’ai quatre merveilleux enfants et 13 petits-enfants.