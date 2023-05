Les Trudeau et les dictatures: une longue tradition d'ambiguïté

Notez le paradoxe.

Alors que la famille Trudeau, de Pierre Elliott à Justin jusqu’à Alexandre, a toujours été considérée comme de grands défenseurs des droits des minorités, ces derniers ont toujours fait preuve d’une complaisance pour certains dictateurs.

Pourquoi le rappeler ?

Car le témoignage surréel qu’a livré Alexandre Trudeau, le frère du PM, sur l’ingérence chinoise à la Fondation Trudeau est teinté par cette naïveté historique des Trudeau pour certaines dictatures.

Sans malice, le régime chinois

Rappelons les faits.

La Fondation a reçu un don de 200 000 $ de la part d’hommes d’affaires chinois, qui agissaient comme intermédiaire de Pékin.

Pékin a ciblé la Fondation pour se rapprocher d’Ottawa et du PM Trudeau.

Et personne n’était embarrassé du tout à l’époque d’un tel don d’un apparatchik du pouvoir chinois. Or, rien ne prouve que cette influence s’est avérée à la Fondation Trudeau. Mais il y a eu tentative, c’est clair.

Trudeau frère nous a plutôt offert des « faits alternatifs ».

Tout ne serait qu’une mauvaise gestion de crise et surtout du très « mauvais journalisme ».

Du Globe and Mail, en passant par Le Journal de Montréal, La Presse et Global News, tous racontent des ragots, distillés par les services secrets canadiens.

L’homme d’affaires derrière le don n’est rien d’autre qu’« un homme honorable », selon lui. Surtout pas au service du régime chinois, qui fait de l’influence sa marque de commerce diplomatique.

En fait, si vous cherchez une preuve de l’influence que Pékin peut avoir sur certains esprits, écoutez ou lisez Alexandre Trudeau...

Flatter les dictatures

Depuis longtemps, Trudeau frère se démarque par son angélisme concernant tous les régimes qui font dans l’anti-américanisme primaire.

Sur la Chine, Le Journal soulevait quelques citations de ses livres : « Il m’arrive encore de défendre le Parti [communiste chinois]. Je ne crois pas que la Chine aurait fait autant de chemin et aussi rapidement sans l’unité et la puissance organisationnelle qui lui ont été imposées. »

L’ex-ambassadeur en Chine Guy Saint-Jacques ne mâche pas ses mots : s’agit bien là d’un « idiot utile » du régime.

Il y a la Chine, mais aussi Castro qu’il flattait comme un chien sans dent ni griffe.

Lors de son 80e anniversaire en 2006, il lui écrivait cette lettre d’amour : « un expert en génétique, en moteurs à combustion automobile, en marchés boursiers, en tout [...] Cet immense intellect, combiné à son physique d’Hercule et à son courage sans égal, font de Fidel le géant qu’il est. Il frise le surhomme. »

PET et Justin

Ces ambiguïtés sont peut-être héréditaires, me direz-vous.

Trudeau père en 1960, lors du Grand Bond en avant de Mao, participa à un voyage organisé par la Chine.

Il en sortit épaté du « succès [que] le gouvernement chinois s’emploie à tirer son peuple d’une misère plusieurs fois millénaire », écrivait-il dans un livre qui porte bien son titre, Deux innocents en Chine rouge.

Cette admiration, il l’a aussi longtemps portée pour Castro et l’URSS.

Justin Trudeau est celui qui hérita le moins de ce gène admiratif des dictatures. Néanmoins, voici comment il souligna la mort du Lider Maximo en 2016.

« Fidel Castro, leader plus grand que nature, a consacré près d’un demi-siècle au service du peuple cubain. [...] Bien qu’il était une figure controversée, ses supporters et ses détracteurs reconnaissaient son amour et son dévouement immenses envers le peuple cubain. »

On voit souvent la vie en rose chez les Trudeau, même là où on y mange du pain noir.