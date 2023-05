LHJMQ: les Mooseheads se rapprochent de la finale

Les Mooseheads d’Halifax sont à une victoire d’atteindre la finale du Trophée Gilles Courteau grâce à un gain de 5 à 0 face au Phoenix de Sherbrooke au Scotiabank Centre de Halifax.

La formation de la Nouvelle-Écosse vient de remporter les trois derniers matchs de la série après que le Phoenix s'est emparé des deux premiers duels à Halifax .

Les locaux ont débuté le match en lion lorsque le défenseur tchèque David Moravec a inscrit son premier filet des séries éliminatoires en battant le gardien du Phoenix Olivier Adam d’un tir précis du côté du bloqueur.

Moravec a également enfilé l’aiguille une seconde fois dans la rencontre lorsqu’il a accepté la passe de Zachary L’Heureux du haut des cercles en fin d’engagement médian.

Le portier de l’équipe de l’Estrie Olivier Adam a été retiré du duel en début de deuxième période après qu’il a accordé trois buts en 14 lancers.

Son remplaçant Samuel St-Hilaire a repoussé neuf des 11 rondelles dirigées vers lui.

L’homme masqué des Mooseheads Mathis Rousseau a enregistré son premier blanchissage des présentes séries d’après-saisons.

Evan Boucher, Attilio Biasca et Zachary L’Heureux ont également fait scintiller la lumière rouge dans la victoire de leur équipe.

Rappelons que le meilleur pointeur des Mooseheads et dans la LHJMQ en saison régulière Jordan Dumais manque toujours à l’appel en raison d’une blessure subie au haut du corps lors du deuxième affrontement de cette série.

Du positif dans la défaite

Le pilote du Phoenix Stéphane Julien a apprécié l’effort de ses joueurs, même si le pointage n’a pas été en leur faveur.

«J’ai aimé notre match malgré tout. Les gars ont travaillé et on a eu beaucoup de chances de marquer et leur gardien de but a été très bon. Je n'ai pas senti les gars abandonner. Les gars ont été au fond et ils voulaient gagner et je pense qu’on a encore une chance de gagner cette série-là», a déclaré Julien lors du point de presse après la rencontre.

Les Mooseheads sont tout près du but

L’entraîneur des Mooseheads Sylvain Favreau a souligné que ses joueurs ont affiché de la constance pendant le duel.

«Je voulais de la constance sur 60 minutes après le match numéro deux et je pense qu’on a découvert une équipe [celle des Mooseheads] qui a été capable d’être plus constante dans nos matchs. C’est sûr que le Phoenix a dominé par moment et c’est correct [...]. Dans le processus, si on est capable d’être constant, on se donne une chance d’arriver à notre faim», a déclaré Sylvain Favreau après le duel.

Les Sherbrookois vont tenter de créer l’égalité dans la série lors du match numéro six qui aura lieu dimanche à compter de 17 heures au Palais des Sports Léopold Drolet de Sherbrooke.