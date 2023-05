Maryland: dans les pas d’Harriet Tubman

Réputée pour ses festins de crabes et ses huîtres, l’Eastern Shore de la baie de Chesapeake au Maryland est aussi marquée par l’histoire d’une femme éminemment courageuse et inspirante, Harriet Tubman. Il est possible de marcher dans les pas de cette icône de liberté au fil d’un road trip rempli d’émotions. Première escale à Cambridge dans le Comté de Dorchester.

Cette route d’une trentaine d’arrêts se réalisant de manière autonome est ponctuée de musées et d’endroits significatifs qui permettent d’explorer le réseau secret de sentiers, de voies navigables et de refuges utilisés par les esclaves ayant fui vers le nord pour échapper à l’esclavage.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Le Harriet Tubman Underground Railroad State Park constitue une première introduction à la vie de Tubman, notamment pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de visionner le récent film de Kasi Lemmons. Un court film et une bouleversante exposition permettent de découvrir comment elle s’est enfuie alors qu’elle était esclave à la plantation de la famille Brodess, mais aussi comment elle est revenue libérer des membres de sa famille et d’autres esclaves. Sur une période de dix ans, ce n’est pas moins de 70 personnes qu’elle réussira à faire fuir de l’esclavage.

Accompagnée de la passionnante Linda Harris, conférencière au Harriet Tubman Museum & Educational Center, je découvre ensuite la vie de cette grande femme à travers Cambridge. On explore d’abord le front de mer et le quai où, au XVIIe siècle, des navires remplis d’esclaves arrivaient d’Afrique et des Antilles. Cambridge était de fait un centre régional pour la traite des esclaves jusqu’à ce que la traite transatlantique soit interdite en 1809.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Enchères d’esclaves

Arrêt ensuite devant le palais de justice du comté de Dorchester, où les esclaves étaient mis aux enchères et où la nièce de Tubman a réussi à s’échapper avec ses deux enfants en 1850, avant le Harriet Tubman Museum & Educational Center où Mme Harris tente de garder la mémoire de Tubman bien vivante. À l’arrière, l’époustouflante et iconique murale Take my Hand est surtout à ne pas manquer.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

On se dirige ensuite vers le Blackwater National Wildlife Refuge, une réserve nationale où la jeune Tubman avait pour tâche de trapper le rat musqué alors qu’elle était esclave. On peut découvrir ce très beau et paisible sanctuaire pour la sauvagine et les oiseaux migrateurs en kayak et en vélo. Royaume du pygargue à tête blanche et du balbuzard pêcheur.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Un arrêt s’impose finalement au magasin général historique de Bucktown. C’est là que Tubman a été frappée par erreur par un poids de deux livres, lancé par un homme blanc qui tentait d’arrêter un esclave en fuite, la tuant presque et lui causant des visions qui la troublèrent pour le reste de sa vie.

Carnet d’adresses

Se loger : Pour se reposer, le romantique Cambridge Inn Bed & Breakfast est tout indiqué, avec ses chambres victoriennes. Les charmants hôtes sont engagés dans une démarche de tourisme vert.

Belle table : Le Blue Ruin, pour son ambiance speakeasy, ses huîtres Rockfeller frites et sa généreuse carte de whiskys et de gins.

Excursions guidées en kayak ou en bicyclette dans le Blackwater National Wildlife Refuge à compter de 75 $ pour deux heures.

Plus de détails sur les points d’arrêt de la route Harriet Tubman

Harriet Tubman Underground Railroad State Park and Visitor Center

Plus d’info