Mode de stars: le respect du thème au gala du Met

Alors que la nouvelle exposition mode du Metropolitan Museum s’intitule Karl Lagerfeld, un trait de beauté, les convives et les designers qui les habillaient avaient donc un terrain fertile pour interpréter le thème lors du gala qui inaugurait le vernissage.

Et le résultat est époustouflant ! Au fil des dernières années, le gala du Met, qui se tient le premier lundi du mois de mai, est devenu l’un des événements les plus prisés de l’année. Le gratin du domaine des arts, de la mode, du cinéma et de la musique enfile pour l’occasion ses plus belles tenues griffées pour l’ascension des marches menant vers le musée.

Ce n’est pas un secret, chacune des célébrités désire se hisser parmi les plus belles de la soirée.

Plusieurs pièces d’archives Chanel ont revu le jour, la plus célèbre d’entre elles étant sans contredit la robe portée par Nicole Kidman pour la publicité Chanel N° 5. D’autres ont souhaité mettre de l’avant des créations que Lagerfeld avait dessinées pour d’autres maisons, entre autres pour Chloé et Fendi. Puis de nombreux de ses contemporains, dont Marc Jacobs, Jacquemus, Versace, Balmain, Thom Browne, Erdem et Oscar de la Renta, lui ont rendu hommage en reprenant ses codes stylistiques personnels ou encore ceux de Chanel.

Passage en revue des looks qui respectaient le mieux le thème.

Anne Hathaway

Photo AFP

Voilà une tenue réussie et spectaculaire issue du croisement d’un modèle de robe iconique Versace et de la matière signature de Chanel. Anne Hathaway a adopté le génie de Donatella Versace pour l’occasion.

Catherine St-Laurent et Caroline Vreeland

Photo fournie par Bertrand Exertier

Catherine St-Laurent et Caroline Vreeland ont célébré le Printemps du Musée d’art contemporain de Montréal en respectant parfaitement la thématique de cette 15e édition qui a permis d’amasser plus de 500 000 $.

Photo fournie par Bertrand Exertier

Entre un hommage au Studio 54 et une chic soirée autour d’une piscine, l’actrice était telle une sirène glissée dans une robe à cristaux de Sandro assortie à un sac à main Maguire, tandis que la chanteuse et arrière-petite-fille de la mythique dame de la mode, Diana Vreeland, nouvellement immigrée au Canada, a fait honneur au design local en optant pour une veste de Mar par Maria Karimi, une jupe pailletée de Joseph Diarbakerli, un finissant du Collège LaSalle, et des colliers de Ex Aurum. « J’étais ravie de porter des vêtements de créateurs canadiens », a-t-elle déclaré.

Kendall Jenner

Photo AFP

Marc Jacobs a habillé Kendall Jenner avec une tenue qui était à la fois la sienne dans le style, tout en incorporant des éléments de l’univers de Lagerfeld, entre autres un col blanc orné de perles et une doublure de manches-capes matelassée ivoire.

Nicole Kidman

Photo AFP

Nicole Kidman nous a offert un moment de nostalgie en foulant le tapis rouge dans une robe Chanel Haute Couture que l’actrice portait pour la campagne publicitaire de Chanel N° 5 réalisée par Baz Luhrmann et diffusée en 2004.

Doja Cat

Photo AFP

Doja Cat a rendu un hommage à Choupette, la chatte chérie du couturier, en se glissant dans une robe blanche Oscar de la Renta, dont le capuchon se terminait en petites oreilles. Son maquillage, sa prothèse nasale et sa manucure rappelaient les caractéristiques félines.

Cardi B

Photo AFP

L’extravagance de Cardi B a été comblée par cette robe Thom Browne ornée de camélias tridimensionnels, symbole de la maison Chanel. La coiffure grise, la chemise blanche, la cravate noire et les gants réaffirment le style Lagerfeld.

Jeremy Pope

Photo AFP

Jeremy Pope a fait tout un clin d’œil à Karl Lagerfeld en optant pour cet ensemble Balmain, avec la traîne interminable dans laquelle se découpait le profil du créateur.

Dua Lipa

Photo AFP

Dua Lipa, co-présidente de la soirée, a choisi la robe de mariée de la collection couture Chanel automne-hiver de 1992 qui fut portée initialement par Claudia Schiffer. Elle avait au cou une pièce de 200 carats de Tiffany & Co.