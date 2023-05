Montréal évolue

Serions-nous en train de mûrir, de devenir sportivement plus matures ? En train de devenir plus que de simples partisans du Canadien de Montréal ? En train de voir plus loin, plus large ou plus profondément que sur la patinoire du Centre Bell ?

Avouons que parce qu’on a perdu les Expos en 2004 dans une morosité effrayante, notre réputation de « ville de sports » en a pris un coup.

Mais il y a du changement. La réaction des amateurs ou partisans du Canadien dans la première année du processus de reconstruction est réjouissante.

Dans les tribunes ou les conversations de tous les jours, on note que l’on accepte très bien le passage difficile dans cette phase sans victoire ou ces soirées supplantées par les grosses formations.

Même plus, on sent que les gens aiment leur nouveau club et ses jeunes.

Ils apprécient l’effort, les voir se défendre ou évoluer. Montréal est patiente avec ses jeunes.

COMME AVANT

En même temps, mine de rien, le Rocket de Laval se taille une place.

L’établissement d’une équipe de la Ligue américaine dans le bastion montréalais était un risque et représentait aussi une menace pour l’équipe de Blainville-Boisbriand dans le junior.

Le mariage semble fonctionner. Pas trop de dommage.

Question.

Montréal peut-elle redevenir ce qu’elle a déjà été dans les années 1970 et 1980 avec son Canadien formidable, mais aussi ses Expos, ses amours, ses Alouettes dominants, un Gilles Villeneuve champion du monde, ville des Olympiques, Jacqueline Gareau, Gaétan Boucher, etc. ?

L’occasion est là. L’effort prodigieux des Saputo pour donner vie à une équipe de soccer dans les grands circuits est remarquable et doit être encore mieux appuyé.

Pierre Karl Péladeau vient de franchir un grand pas pour sa ville.

C’est fabuleux, presque miraculeux. La renaissance des Alouettes est un cadeau du ciel et, là aussi, il faudra embarquer.

Cette belle équipe de football qui a traversé toutes les tempêtes doit non seulement survivre, mais redevenir un lieu de fête, de rendez-vous et de fierté.

Il semble évident que les Alouettes deviendront plus Québécois qu’ils ne l’ont jamais été.

À nous de saisir l’occasion de montrer qu’il y a plus que le Canadien dans cette ville. Que Montréal a bel et bien une équipe de football et elle est soutenue... pas seulement quand elle gagne la coupe Grey.

Réalise-t-on que les meilleures joueuses de hockey au monde sont d’ici ?

Nous faisons grandir des champions mondiaux à la boxe masculine et féminine à tout bout de champ.

Mikael Kingsbury, Valérie Grenier, Georges St-Pierre, Leylah Fernandez, Félix Auger-Aliassime, c’est nous. Allumons !

C’est là où la ville de Boston, quatre fois plus petite que Montréal, peut nous faire la leçon avec ses Celtics, ses Bruins, ses Patriots, ses Red Sox, ses universités, son marathon de réputation mondiale... tous solidement appuyés.

Au travail, Montréal.

De l’enclave

Le 9 juin à Sherbrooke, soirée hommage à Gilles Courteau pour l’ensemble de son œuvre à la tête de la LHJMQ. Bien mérité !

Photo d'archives, Didier Debusschère

Bonne fête ! Brendan Gallagher célèbre ses 31 ans. Petite fête avec sa blonde Emma Fortin ? Ian, le père de Brendan, est prof d’éducation physique en Colombie-Britannique. Brendan est originaire d’Edmonton et fait maintenant plus que « baragouiner » le français. Cachottier va.

célèbre ses 31 ans. Petite fête avec sa blonde ? Ian, le père de Brendan, est prof d’éducation physique en Colombie-Britannique. Brendan est originaire d’Edmonton et fait maintenant plus que « baragouiner » le français. Cachottier va. Qui étaient les meilleurs compteurs de New Jersey quand Martin Brodeur est arrivé avec les Devils en 1991-92 ? Claude Lemieux , Stéphane Richer et Peter Stastny . Bonne fête monsieur Brodeur qui célèbre ses 51 ans aujourd’hui.

est arrivé avec les Devils en 1991-92 ? , et . Bonne fête monsieur Brodeur qui célèbre ses 51 ans aujourd’hui. Quel charme d’écouter les commentaires toujours précis, intéressant et judicieux d’ Antoine Roussel à TVA Sports. Succulent, cet alliage des accents français, québécois et de hockey.

à TVA Sports. Succulent, cet alliage des accents français, québécois et de hockey. Pour votre info, sachez que la joueuse de tennis québécoise Eugenie Bouchard roule en Range Rover Sport SVR 2014.

roule en Range Rover Sport SVR 2014. Par ailleurs, le géant Saquille O’Neal, lui, conduit un pick-up aussi surdimensionné pour ses 7 pieds et un. L’ex-champion de la NBA roule en camion Ford 650, un véhicule que vous ne verrez jamais chez un concessionnaire. Il faut commander et n’oubliez pas votre chéquier.

lui, conduit un pick-up aussi surdimensionné pour ses 7 pieds et un. L’ex-champion de la NBA roule en camion Ford 650, un véhicule que vous ne verrez jamais chez un concessionnaire. Il faut commander et n’oubliez pas votre chéquier. Si on compte comme joueur et administrateur chez le Canadien, Jean Béliveau a gagné 17 coupes Stanley.

a gagné 17 coupes Stanley. Sur l’autoroute Guy-Lafleur, il y a la sortie pour aller à Ripon. La sortie Stéphane Richer ou la 44 ?

Photo d'archives, Getty Images

Très sévèrement touchée par la soudaine et abondante crue des eaux, la Pourvoirie Réal Massé est déjà en mode réparation, cicatrisation. Des routes, des ponceaux, des quais à refaire, on travaille jour et nuit pour accueillir les premiers pêcheurs dans moins de deux semaines. Réussira-t-on ?

est déjà en mode réparation, cicatrisation. Des routes, des ponceaux, des quais à refaire, on travaille jour et nuit pour accueillir les premiers pêcheurs dans moins de deux semaines. Réussira-t-on ? Présentement, 14 joueurs qui évoluent dans les séries de la LNH n’ont jamais été repêchés. Trois sont du Québec.

David Spacek , repêché l’an dernier par le Minnesota et terminant son junior à Sherbrooke (LHJMQ), est bien le fils de Jaroslav qui a porté les couleurs du Canadien il y a une douzaine d’années. David est né à Columbus quand papa jouait avec les Blue Jackets... avant Montréal.

, repêché l’an dernier par le Minnesota et terminant son junior à Sherbrooke (LHJMQ), est bien le fils de Jaroslav qui a porté les couleurs du Canadien il y a une douzaine d’années. David est né à Columbus quand papa jouait avec les Blue Jackets... avant Montréal. Étonnant qu’il y ait deux Sebastian Aho dans la LNH. Encore plus bizarre que celui des Islanders soit Suédois alors que l’autre des Hurricanes est Finlandais.

Photo d'archives, AFP