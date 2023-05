Nouvelles armes pour Arsenal

Photos fournies par Arsenal

Le cabinet de services-conseils Arsenal m’annonce l’arrivée de trois nouvelles recrues. L’équipe de stratégie accueille Marie-Amélie St-Pierre (photo 1), directrice principale, stratégie, et Amine Aljami (photo 2), analyste. Marie-Amélie (qui sera basée au bureau de Montréal) possède près de 20 ans d’expérience en tant que gestionnaire, cadre exécutive et consultante dans les secteurs de la culture, de la santé et de l’éducation. Elle était, jusqu’à tout récemment, experte-conseil en stratégie pour Arsenal. Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, Amine Aljami, analyste qui sera basée à Québec, s’est initiée à la consultation à travers diverses expériences professionnelles au sein de firmes de services-conseils à l’international. Finalement, diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en management et en marketing, Ophélie Chambily (photo 3), coordonnatrice, possède plus de six ans d’expérience professionnelle, tant en Europe qu’au Canada. Celle qui a commencé sa carrière en France au sein d’une entreprise en démarrage, puis d’une multinationale de télécommunication, travaillera en formule hybride pour les bureaux de Québec et Montréal.

La Boîte à planter

Photo fournie par La Boîte à planter

Créée l’an passé par deux jeunes entrepreneures et sœurs, Catherine et Marie-Christine, la Boîte à planter est de retour avec trois nouvelles thématiques (Les aromates, Les trois sœurs et J’aime ta bette !) qui s’ajoutent aux boîtes La Balcon-nière, La Québécoise et La Boutchoux. La boîte Les aromates est pour la culture sur le balcon ou toute l’année dans la maison. Dans cette boîte, Catherine et Marie-Christine offrent quatre variétés de fines herbes faciles à cultiver. J’aime ta bette, quant à elle, propose des variétés pour jardiner tout au long de l’été et récolter jusqu’à la fin de l’automne. Enfin, Les trois sœurs est née d’une collaboration avec les Épices du Guerrier, basée sur une technique de culture autochtone. La boîte à planter s’installera dans ses premiers points de vente, dont les Métro Ferland et la boutique Beauté Intégrale. Renseignements : laboiteaplanter.com

Retour aux sources

Photo fournie par Christian Drouin

Depuis quelques mois, il y a un nouveau propriétaire au restaurant Pizzéria 67, au 880, avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome, à Lévis. Il s’agit de Vincent Roy (photo) qui possède plus d’une quinzaine d’années d’expérience en restauration et qui est aussi copropriétaire de Pizzéria 67 à Lévis, sur le boulevard Guillaume-Couture. Il s’agit d’un retour aux sources pour le jeune entrepreneur de 33 ans qui a commencé sa carrière à Saint-Jean-Chrysostome et qui a bien l’intention de promouvoir ce qui fait la renommée de Pizzéria 67 : les sauces maison, les plats typiques et les recettes originales sur tous les produits. La salle à manger est ouverte à compter de 11 h, vous pouvez commander au comptoir, livraison (418 834-6767) ou en ligne à pizzeria67.com.

Anniversaires

Photos fournies par NHL.com et Groupe Tanguay.

Martin Brodeur (photo de gauche), ex-gardien de but et membre du Temple de la renommée du hockey, et vice-président exécutif du développement des affaires chez les Devils du New Jersey (LNH), 51 ans... Guillaume Gagnon (photo de droite), directeur développement des affaires Groupe AMT et à la Fondation Maurice Tanguay, 65 ans... Liv Anniston Price, fille de Carey et Angela Price, 7 ans... Brendan Gallagher, attaquant des Canadiens de Montréal, 31 ans... Bobby Bazini, auteur-compositeur-interprète, frère de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 2015, 34 ans... Pierre François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, 49 ans... Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 47 ans... George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 62 ans... Bernard Lemaire, homme d’affaires, cofondateur de Papier Cascades en 1963, 87 ans.

Disparus

Photo d’archives

