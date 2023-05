Objectif photo: le front de mer de Charleston

De passage à Atlanta avec quelques jours de plus à mon programme, je décide de me louer une auto et de mettre le cap à l’est, en direction de la côte. Mon objectif : découvrir Charleston, en Caroline du Sud. Fondée en 1670, cette cité oscille entre tradition et modernité. Nommée en l’honneur du roi Charles II d’Angleterre, « Charles Town », cette ville m’attire depuis longtemps. Ses airs de ressemblance avec La Nouvelle-Orléans ont jadis piqué ma curiosité. Mais on aurait tort de penser qu’elles sont identiques. Car malgré certaines similitudes, ces deux villes possèdent leur propre cachet.

Je gare la voiture dans le quartier historique, rue King, pour explorer l’endroit à la vitesse de mes souliers. Dès le premier contact, la beauté de l’architecture me saute aux yeux. Ici, on navigue entre les styles colonial, géorgien, fédéral, renaissance grecque, de l’italien au victorien. De Charleston Farmers Market à l’église St-Michael’s ou au parc Joe Riley Waterfront, la ville impressionne à chaque coup d’œil. Après avoir croisé la Rainbow Row, et ses petites maisons colorées, je me dirige vers The Battery. Cet ancien site de défense militaire durant la guerre de Sécession est maintenant un quartier cossu qui se caractérise par une série de maisons de type Antebellum. Au lever du soleil, ce panorama se présente à son meilleur !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70 mm

Exposition : 1/200s à F/4

ISO : 125