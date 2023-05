Où trouver des meubles en excellent état mais à bas prix?

Articles retournés par des clients, produits en fin de ligne ou « démonstrateurs de plancher », l’offre est de plus en plus diversifiée pour les consommateurs. Des magasins à grande surface de type entrepôts et des sections en ligne réservées à ce type d’articles se multiplient et on peut y trouver certains meubles et objets déco abimés ou imparfaits.

C’est l’occasion de faire des économies si on est prêt à s’accommoder de quelques défauts ou égratignures. Voici quelques bonnes adresses à visiter ou à consulter.

Des centres de liquidations et des entrepôts

Meubles RD compte quatre centres de liquidation au Québec (Terrebonne, Thetford Mines, Québec et Victoriaville) qui sont entièrement consacrés à des retours de clients (boîtes ouvertes), des démos de planchers ou des produits présentant des imperfections. Ils publient, une fois par mois, de 30 à 60 produits sur leur page Facebook, offerts dans chacun des centres de liquidation.

Photo fournie par Meubles RD

L’entrepôt Maison Corbeil à Laval compte une vaste sélection d’articles à prix réduit, allant jusqu’à 70 % de rabais. Certains figurent dans la section « Soldes » du site de Maison Corbeil.

Photo fournie par Maison Corbeil

Une section « tels quels » chez Zone Maison

On trouve dans la section « Soldes » du site internet de Zone Maison un onglet « tels quels », qui présente des démos, des articles avec de légers défauts, des fins de série. Un rabais de 20 % est offert sur les articles. Pour en voir plus, on visite le 2e étage du magasin rue Saint-Denis à Montréal, où ils se trouvent tous.

Photo fournie par Zone Maison

Le magasin Jardin de Ville de Mirabel est le seul à offrir une section « Outlet ». On y trouve des modèles de plancher à des prix vraiment intéressants (jusqu’à 70 %), dont l’état varie (imperfections mineures à majeures), des fins de gamme et des accessoires et coussins vendus tels quels.

Sur le site web de Bo Concept, la section « Modèles d’exposition » présente les modèles de plancher à prix réduit. Ceux-ci ont déjà été exposés dans une boutique et sont souvent en bonne condition, mais vendus à un prix avantageux.

Photo fournie par Bo Concept

Programme « Seconde Vie » chez De Gaspé

Photo fournie par De Gaspé

La compagnie montréalaise De Gaspé vient de lancer une initiative qui permet aux clients de prolonger la durée de vie de leurs meubles grâce à deux options : la remise à neuf ou le rachat de leurs meubles usagés signés De Gaspé, moyennant un montant ou un crédit d’achat. Il y a une nouvelle section sur leur site réservée aux meubles présentant de légers défauts ou des meubles rachetés remis à neuf. Les clients peuvent donc se procurer des meubles remis à neuf à prix réduit ou revendre leurs meubles.

Pour en savoir plus :

Meubles RD : meublesrd.com

Maison Corbeil : maisoncorbeil.com

Jardin de Ville : jardindeville.com

Zone Maison : zonemaison.com

De Gaspé : degaspe.ca