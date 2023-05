Pêche et aventures: au pays des poissons géants

Pour découvrir une nature majestueuse capable de vous offrir des aventures exceptionnelles et des plans d’eau renfermant des poissons de très grande taille, une seule destination : Eeyou Istchee Baie-James.

« Je crois que nous sommes en mesure de faire vivre à tous les pêcheurs qui le désirent, une aventure exceptionnelle, dans des conditions idéales. Nos pourvoiries peuvent les accueillir et leur faire profiter des services de guides expérimentés. Ces derniers connaissent les leurres à utiliser et surtout, les bons coins de pêche. Comme on le dit souvent, on ne peut pas garantir le poisson, mais chose certaine, les pêcheurs auront toutes les conditions gagnantes en venant chez nous », mentionne Joanik Linteau, chargée de projets marketing, Tourisme Baie-James / Eeyou Istchee.

Cette immense région sur la Eeyou Istchee (qui signifie en langage cri « Terre du peuple »), où doivent vivre des géants, s’étend sur 350 000 km2, soit l’équivalent de la taille de l’Allemagne. Ce vaste territoire se trouve au nord du Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et touche même une partie du nord de la Mauricie.

Accessible en voiture, il faut compter cinq heures de route à partir de Québec et huit heures depuis Montréal pour s’y rendre. Sur place, vous avez accès à un gigantesque terrain de jeu qui vous offre la possibilité de vivre des aventures de pêche qui resteront gravées dans votre mémoire à jamais. Je parle en connaissance de cause.

Un jour, alors que je pêchais dans une rivière avec un ami et un guide membre des Premières Nations, ce dernier nous indique qu’il connaît un excellent coin de pêche où nous pourrions capturer des truites mouchetées de belle taille. Après avoir travaillé très fort pour atteindre ce point sur la rivière, je monte ma canne à mouche avec une grosse Muddler Minnow au bout de mon bas de ligne.

Après trois lancers, un immense bouillon fait disparaître ma mouche. Je livre le combat et je récupère une truite mouchetée de 5,5 lb. Je suis fou de joie. Je poursuis ma pêche et après 45 minutes, j’ai trois truites dont le poids varie entre 5,5 et 7,25 lb. J’étais en pleine extase.

Je me revois sur les bords de cette rivière où j’ai vécu cette aventure extraordinaire. C’est ce genre d’expériences que peut vous offrir cette région fantastique.

DES POURVOIRIES

Sur tout le territoire, on retrouve des pourvoiries qui ont beaucoup à offrir.

« Nous avons de belles pourvoiries sur le territoire, capable d’offrir des services de qualité aux gens qui choisissent de leur faire confiance, ajoute Joanik Linteau. Les guides expérimentés sont très appréciés par les pêcheurs. Nous avons des forfaits en plan américain et en plan européen. Certaines pourvoiries offrent la possibilité de prendre l’hydravion pour aller vivre des aventures sur des lacs plus éloignés, uniquement accessibles par la voie des airs. Nos pourvoyeurs sont des professionnels qui vont faire découvrir notre territoire, en fournissant aux pêcheurs un encadrement hors pair. »

Photo fournie par tourisme Eeyou Istchee Baie-James

Pour avoir eu la chance de fréquenter ce territoire à plusieurs reprises, je dois avouer que je me sentais vraiment en sécurité en utilisant les services d’un pourvoyeur. Les étendues d’eau sont immenses.

Il faut avoir de bonnes notions de navigation pour se mesurer à ces véritables mers intérieures sur lesquelles les conditions changent très rapidement. Alors que vous démarrez votre journée sur un lac tranquille, quelques heures plus tard, lorsque les vents se lèvent, vous pouvez vous retrouver avec de la vague de trois et même quatre pieds.

C’est à ce moment-là que la présence d’un guide expérimenté prend tout son sens.

PLUSIEURS ESPÈCES

Vous avez la possibilité de vous mesurer à différentes espèces de poissons sportifs. Certains lacs peuvent même contenir quatre espèces différentes.

C’est le cas du lac Mistassini, le plus grand lac d’eau douce au Québec avec ses 2335 km2. Vous pouvez y pêcher la truite mouchetée, la truite grise ou le touladi, le grand brochet et le doré.

Lorsque l’on pêche dans ce lac, on ne sait jamais vraiment quelle espèce va mordre. Oui, il y a des sites typiques pour chacune des espèces, mais comme il n’y a pas de barrière dans le lac, on ne sait jamais.

Que dire aussi des énormes rivières de ce territoire qui vont vous faire rêver par leur beauté, mais aussi avec la taille des poissons que vous allez y capturer ? Une truite mouchetée de trois livres. C’est bon pour le dîner, en shore lunch. Les guides possèdent tous leur recette secrète.

En passant par des pourvoiries, vous pouvez aussi choisir de vous rendre pêcher sur des lacs uniquement accessibles en hydravion. Là aussi, les poissons qui vous attendent sont exceptionnels.

Encore une fois, on ne peut pas garantir les prises, mais on peut garantir aux pêcheurs que toutes les conditions gagnantes seront mises en place.

LES CATÉGORIES DE TERRE

Comme ce territoire est accessible par la route et que vous possédez les équipements nécessaires, vous pouvez vous organiser par vous-même pour tenter votre chance pour déjouer ces poissons-trophées.

Toutefois, vous devez toujours vous rappeler que l’immense territoire Eeyou Istchee Baie-James est divisé en trois catégories de terres.

Les terres classées 1 et 2 sont réservées à l’usage exclusif des Cris. Pour y pêcher, y chasser et y camper, vous devez obtenir les autorisations nécessaires auprès des conseils de bandes concernés et respecter les conditions. Les terres de catégorie 3 sont des terres publiques où vous pouvez pêcher en respectant les lois en vigueur.

La meilleure chose à faire avant de vous lancer dans une aventure est de communiquer avec les responsables du tourisme au 1-888-748-8140 ou de visiter le site decrochezcommejamais.com.