Pêche et aventures: déjouer les belles truites au printemps

Sous peu, vous allez vous lancer à l’assaut de votre coin de pêche favori pour tenter de déjouer les belles truites mouchetées (ombles de fontaine) auxquelles vous avez rêvé durant les longs mois d’hiver. Pour connaitre du succès, il y a certaines règles à respecter, comme nous l’a expliqué le guide professionnel Bruno Morency.

« En début de saison, les salmonidés sont à la recherche d’eau plus chaude et très oxygénée, explique l’expert. Les affluents des lacs, les baies peu profondes sont des sites à exploiter. Je conseille d’avoir avec soi un sonar indiquant la température de l’eau ou même un thermomètre afin de trouver les zones d’eau plus chaude. Il est certain que les poissons y seront plus actifs pour se nourrir et pour se réchauffer après avoir passé l’hiver dans des fosses plus froides au fond du lac. Deux ou trois degrés peuvent faire la différence. »

Si on veut se mesurer aux poissons qui se cachent dans ces parties plus chaudes et peu profondes, il faut utiliser des cuillères plus légères.

« Je conseille aux amateurs d’utiliser des cuillères qui ont des actions différentes, afin d’augmenter leurs chances. Il y a l’action ondulante et l’action rotative. Les deux sont bonnes. Je pense ici à la Amazing Spoon, une cuillère rotative légère, peinte sur les deux faces. Elle va refléter la lumière. Il faut pêcher à la traîne. On peut aussi penser à utiliser le Fish Flasher, une cuillère ondulante, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Ses reflets holographiques, dans différentes couleurs, émettent énormément de luminosité, ce qui permet d’imiter les écailles d’un poisson. »

Si vous décidez de faire un montage en utilisant une Fish Flasher ondulante qui ne mêlera pas votre monofilament, avec derrière une nymphe, par exemple, le spécialiste conseille de garder le trépied sur votre cuillère.

« Trop souvent, les pêcheurs oublient que dans le cas d’un montage avec un attracteur, ici la Fish Flasher, le poisson peut attaquer l’attracteur. Il arrive souvent que les truites le fassent. Vous pourriez rater une très belle prise. »

LORSQUE LA SAISON AVANCE

Plus la saison avance, plus l’eau des lacs se réchauffe et peut devenir inconfortable pour les truites qui vont se réfugier dans des fosses plus profondes.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Pour aider les pêcheurs, j’ai créé la Holographique Wobbler, dans les tailles de trois pouces et de quatre pouces. Ce sont des cuillères rotatives. Les trois pouces pèsent une once, ce qui permettra d’atteindre les profondeurs où le poisson se trouve. Je dirais que ce sont des cuillères de mi-saison, juillet et août alors que l’eau plus chaude pousse les truites à descendre pour aller chercher une température confortable. On pense ici à des températures entre 55 et 65 degrés. La caractéristique principale de ces cuillères plus lourdes, c’est que l’on peut les lancer et les laisser couler en profondeur, pour aller placer l’appât sous le nez des poissons. Il suffit de remonter tranquillement avec des mouvements secs, afin de provoquer l’attaque. Aussi, pour les amateurs de pêche à la traîne, elles vont permettre d’aller plus près des truites dans les bonnes profondeurs. Je conseille la stratégie arrêt/départ pour créer un mouvement à la cuillère. C’est une provocation pour la truite. »

Photo fournie par Karl Tremblay

MONTAGE PRODUCTIF

L’expert a tenu à préciser qu’il faut calculer qu’une cuillère va descendre dans une fosse à raison d’une once pour dix pieds. Ça signifie qu’une cuillère de deux onces va descendre à 20 pieds.

Il conseille d’utiliser les couleurs vives par temps clair afin de maximiser la réflexion des rayons UV, et foncées par temps plus nuageux.

Depuis que je côtoie Bruno Morency, il me rappelle toujours que les montages productifs peuvent faire la différence.

« Dans tout ce que je bâtis comme montage efficace, le choix de la mouche à ajouter avec la cuillère est primordial. Il faut toujours utiliser une mouche noyée. »

Ce dernier adore utiliser la Woolly Bugger noire, qui imite une sangsue.

« Plusieurs prédateurs s’en alimentent en raison de son haut taux de protéines. Le doré, la truite et d’autres espèces vont l’attaquer avec férocité. Je recommande aussi d’utiliser un Fluocarbone translucide, qui ne sera pas visible pour les prédateurs, surtout dans les lacs aux eaux très claires. Il doit avoir un minimum de 15 lb de résistance. En installant une mouche à 18 pouces en haut de la cuillère, vous risquez de faire des doubles captures parce que la truite chasse très souvent en banc. La mouche qui imite une larve de libellule sera aussi très efficace. La mouche va déjouer les plus rusés prédateurs. »