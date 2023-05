Pêche et aventures: des choix judicieux

Acheteur au département de la pêche au Magasin Latulippe, rue Saint-Vallier à Québec, Jimmy Giguère a accepté de nous rencontrer pour nous présenter quelques-unes des nouveautés qu’il considère comme très intéressantes, pour la prochaine saison de pêche. Une chose importante qu’il nous a mentionnée, c’est que l’on retrouve maintenant dans les équipements, à coûts très abordables, des technologies qui n’étaient offertes auparavant que dans les équipements haut de gamme. Voici ses suggestions.

Forts de leur expérience et toujours à l’écoute des pêcheurs de truite mouchetée, les experts de Latulippe ont conçu la cuillère idéale : la Miraculeuse. Chaque détail de cette cuillère a été pensé pour les différentes situations de pêche que vivent régulièrement les pêcheurs. Forme Wobbler de 3 pouces. (5,95 $)

Le Miravel de la compagnie Shimano est un moulinet puissant pour le pêcheur multiespèce. Construit en utilisant le CI4 +, infusé de carbone de Shimano, il présente une plateforme légère et une sensibilité accrue. Il est aussi équipé du rotor Magnum Lite de Shimano, permettant un démarrage sans effort. Il possède plusieurs des technologies de moulinet haut de gamme de la compagnie, comme le Hagane Gear forgé à froid, le Silent Drive et le X-Ship. Plusieurs tailles sont offertes et le roulement est de 5 + 1. (189,95 $)

Spécialement conçu pour combattre les poissons de fond, le Combo Big Cat de Zebco est un ensemble durable. Le moulinet est construit avec des engrenages entièrement métalliques, tandis que la canne offre plus de durabilité grâce à sa conception en fibre de verre solide. La pointe de la canne est vert fluo, et en utilisant une ligne haute visibilité de 25 lb, les pêcheurs pourront voir les attaques des poissons, même les plus subtiles. Plusieurs tailles sont offertes. (89,95 $)

L’ensemble à lancer léger Nexave de Shimano a été conçu pour assurer la qualité de l’expérience et la performance aux pêcheurs de tous âges, pour leur prochaine sortie de pêche. Le Nexave Combo comprend le moulinet Nexave nouvellement repensé avec le système de gestion de ligne de propulsion de Shimano, ce qui assure des lancers plus longs et plus précis. La ligne peut quitter la bobine avec moins de frictions. Les moulinets Nexave sont aussi dotés de la technologie G-Freem Body, qui permet d’améliorer le confort de lancer en déplaçant le centre de gravité plus près de la main du pêcheur. La canne incluse est en deux parties, avec des guides en oxyde de titane et une poignée fendue en EVA pour plus de confort. Plusieurs modèles offerts. (129,95 $)

Cette saison, la compagnie québécoise Plant’s Lure présente une nouveauté pour les pêcheurs de brochet, de touladi et de ouananiche. Les cuillères Super Glow s’illuminent, elles sont idéales lorsque le temps sombre est de la partie. Ces cuillères de 3,5 po sont munies d’un trépied. Plusieurs couleurs offertes. (9,79 $)

La veste de pêche Mystic ajustable de taille unique arrive sur le marché pour la prochaine saison. Les experts de Latulippe qui l’ont conçue ont pris soin d’y ajouter plusieurs pochettes et compartiments pour accessoires de pêche. Le dos est en maille pour assurer une bonne ventilation lors des journées chaudes. (89,95 $)

Voici les nouvelles boîtes pour ranger les mouches de la marque Mystic. Il s’agit de boîtes en plastique double face et imperméables avec fond en silicone. Il existe deux formats : 4 x 3 x 1,5 po ou la moyenne de 6 x 4 x 1,75 po. (À partir de 24,95 $)

La compagnie Berkley offre cette saison ses nouveaux Spinnerbait Powerblade Compac, des modèles munis d’une jupe en silicone possédant la technologie Powerbait qui diffuse une odeur à laquelle le poisson ne pourra pas résister. Plusieurs poids et couleurs offerts. Idéal pour les pêcheurs de brochet et d’achigan. (12,95 $)

Les poissons nageurs de type Crankbaits, les Ultra Diver Shad de la compagnie Freedom présentent une conception testée vers l’avant, ce qui peut créer des déviations erratiques. La forme de la bavette en feuille de trèfle de l’Ultra Diver vous permet de présenter votre leurre jusqu’à une profondeur de 18 pieds. Ces poissons nageurs sont finis avec des détails haut de gamme, comme les yeux 3D réalistes des branchies, des nageoires et une mise à l’échelle imitant avec précision tous les types de poissons-fourrages. Il possède aussi un système de transfert de poids, ce qui permet les lancers à longue distance. Les hameçons sont en nickel noir VMC de qualité supérieure pour plus de résistance et de durabilité. Il y a des modèles de 2,5 po et de 3,25 po. (11,95 $)

Le coffre de pêche souple Ugly Stik de la compagnie Plano possède plusieurs caractéristiques intéressantes. Sa base est antidérapante, empêchant les mouvements lorsque le bateau est en marche. Il possède aussi un étui pour pince intégré. Il a été conçu avec un tissu résistant de 1680 deniers. Deux coffres de rangement sont inclus. Plusieurs modèles offerts. (79,95 $)