Pêche et aventures: des occasions de pêche uniques en Gaspésie

Déjà reconnue pour la pêche au saumon par les adeptes des longs combats avec le Roi des rivières, la Gaspésie vous offre maintenant deux nouvelles possibilités de pêche très intéressantes. Vous pouvez y pratiquer la pêche en mer et la pêche du bar rayé à gué, une des espèces les plus agressives parmi les poissons sportifs.

Pour la pêche du saumon, il y a toujours les 22 rivières limpides remplies de saumons qui vous attendent afin de vous livrer tout un combat. Je sais de quoi je parle, puisque j’ai capturé le plus gros saumon de ma vie à la mouche sèche, 29,5 lb, dans la rivière Matapédia.

Cette expérience de pêche est vraiment pour tous, que vous soyez un pêcheur aguerri ou un amateur qui veut la découvrir en profitant des formules tout inclus ou à la carte.

Avec les années, une nouvelle thématique en mer s’est développée en Gaspésie. Lorsque l’on circule le long de la mer, en visite touristique, souvent, on ne réalise pas que cette immense étendue d’eau qui exerce une vraie magie renferme des dizaines de milliers de poissons qui peuvent être pêchés sportivement, sans avoir nécessairement des connaissances spéciales et des équipements difficiles à trouver.

Il existe maintenant cinq compagnies spécialisées pour la pêche en haute mer, soit Destination Haute-Mer à Matane, Havre de Forillon dans le parc national Forillon à Gaspé, l’équipe Camp de base Gaspésie de Percé, la compagnie Pêche sportive Baie-des-Chaleurs à Carleton-sur-Mer et les Rats de marée - Guide de pêche à Bonaventure.

Photo fournie par Destination Haute-Mer

Tous ces spécialistes sont capables de vous faire vivre des expériences uniques, dans des conditions très différentes.

Prenons comme premier exemple Destination Haute-Mer, qui exerce ses activités depuis Matane. Les capitaines et guides de pêche Guillaume et Christophe Lelièvre Saint-Pierre vous transporteront, à bord de l’un de leurs deux navires, sur les meilleurs sites de pêche pour capturer le maquereau, la morue, le bar rayé et plusieurs autres espèces de poissons de fond.

Durant les sorties de pêche, il n’est pas rare d’apercevoir des mammifères marins habitant les eaux de la région. Tous les équipements sont inclus dans les forfaits, y compris les vestes de flottaison. Les deux bateaux sont conçus expressément pour la navigation en mer. Ils sont stables, spacieux et très sécuritaires. Les sorties sont de trois heures, de type charter, ce qui signifie que seul votre groupe est sur le bateau.

Photo fournie par Destination Haute-Mer

▶ Pour en savoir plus : destinationhautemer.ca

RATS DE MARÉE

À partir de Bonaventure, dans la baie des Chaleurs, l’équipe de Rats de marée vous offre des excursions de pêche en mer avec des embarcations récentes et sécuritaires.

Les équipements sont fournis et on vous emmène dans les meilleurs secteurs de pêche, où les guides expérimentés vous prodigueront des conseils et vous présenteront des techniques pour capturer le bar rayé, la morue, le maquereau et la plie.

Le but de cette entreprise aguerrie est de partager la passion de ses guides et leurs connaissances, pour vous permettre de capturer des espèces de poissons récréatifs de la région. Il y a plusieurs heures de sorties, dont la durée peut varier de 3 h à 4 h 30.

▶ Pour en savoir plus : ratsdemarees.com

PÊCHE SPORTIVE BAIE-DES-CHALEURS

Avec cette compagnie, vous aurez l’occasion de vivre des excursions de pêche uniques en Gaspésie ; que ce soit pour pratiquer la pêche au maquereau, en famille, ou parce que l’attrait d’une nouvelle expérience de pêche au bar rayé vous sourit.

Vous profiterez des conseils d’un guide d’expérience à bord d’une embarcation spacieuse et adaptée à la pêche en mer. Les forfaits de pêche en mer incluent le guide, l’embarcation, les équipements de pêche, les leurres, une veste de flottaison et l’éviscération des prises.

Si vous désirez pêcher par vous-même à partir de la batture et que vous n’avez pas d’équipements, il est possible d’en louer auprès de ces spécialistes.

▶ Pour renseignements : pechesportivebdc.com

CAMP DE BASE GASPÉSIE

Si vous désirez vivre une aventure de pêche au bar rayé, l’équipe du Camp de base Gaspésie saura vous la faire découvrir avec des sorties dans l’une des zones les plus poissonneuses du Québec.

Les sorties durent 3 h, avec départ depuis le Camp de Base Coin du Banc, tous les jours à 7 h, 11 h et 17 h. Cette organisation vous offre aussi de belles possibilités d’excursions en mer, sans oublier la découverte de la région avec des activités de plein air. C’est une façon unique de découvrir l’arrière-pays de la Gaspésie.

Ce ne sont là que quelques-unes des possibilités qui s’offrent à vous durant un séjour en Gaspésie. Vous pouvez allier tourisme et sortie de pêche. La pêche au bar rayé peut aussi se pratiquer à partir de la plage, sans permis.

Les résultats seront meilleurs à la marée montante, alors que ces chasseurs féroces viennent se nourrir le long des grandes battures. La région offre plusieurs endroits.

La meilleure façon de vous organiser, c’est de visiter le site : tourisme-gaspésie.com/pêche. Vous pourrez planifier des vacances à votre goût.

Enfin, n’oubliez pas qu’il y a toujours la possibilité de pratiquer la pêche sur les quais qui se trouvent dans les villages autour de la péninsule gaspésienne.